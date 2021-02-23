Bolu Gölcük Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Bolu Gölcük Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Bolu Gölcük Milli Parkı bahar ve yaz aylarında özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğramaktadır. Tabiatın içinde zaman geçirmek isteyenler için cennetten bir köşe gibidir.



Bolu Gölcük Milli Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?



Bolu Gölcük Milli Parkı, Bolu il sınırları içerisinde yer almaktadır. Bolu’nun 14 km kadar güneyinde bulunur. Merkeze uzaklığı ise yaklaşık olarak 18 km olarak belirtilmektedir. Merkeze mesafesi çok uzak değildir. Yolu bulmak ise tabelalar ile oldukça kolay olmaktadır. Bolu merkezden itibaren tabelalar ziyaretçileri parka kadar yönlendirmektedir.



Burası yeşillikler arasında yer alan bir doğa harikasıdır. Ormanın tam içinde suni bir göl olarak yaratılmış bir alandır. Burayı ulaşmak isteyenler, öncelikle Bolu merkeze gelmek durumundadır. Bolu şehir merkezine geldikten sonra ise şehir merkezinden buraya ulaşım vardır. Halk otobüsleri buraya ulaşım sağlamaktadır. Ayrıca dolmuşlar aracılığı ile buraya gelmek mümkündür.



Kendi aracıyla gelecek olanlar ise Bolu merkezden tabelalar yardımı ile buraya ulaşabilirler. Kışın yol koşulları zorlu olabilir. Kar yağışının yoğun olduğu bir ilimiz olan Bolu’da kar lastikleri ile yolculuk etmek doğru olacaktır. Ayrıca yanınızda zincirde olmalıdır. Buranın kar altındaki manzarası ise bir başka güzel olmaktadır. Kışın ise servisler aracılığıyla gelme şansınız olabilir. Bolu, Ankara arası mesafe 187 km olarak belirtilir. İstanbul ile mesafe ise 273 km olarak bilinmektedir.



Gölcük Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi



Gölün çevresi 1350 metredir ve alanı ise yaklaşık 4,5 hektar olarak belirtilir. Gölün etrafı ise farklı türdeki ağaçlar ile kaplıdır. Bu alan yılın her mevsimi son derece göz alıcı güzelliklere sahiptir. Gölün etrafında ise köknar ve sarıçam ağaçları bulunmaktadır. Gölün kenarında ise masal diyarını andıran küçük bir ev bulunmaktadır. Bu yapı Devlet Konukevi olarak hizmet vermektedir.



Göl ve gölün etrafı tabiat parkı olarak koruma altındadır. Bu nedenle özen gösterilmektedir. Göl çevresine araç ile girilmesine izin verilmemektedir. Göl çok büyük değildir ama görüntü olarak çok güzeldir. Ayrıca bir takım faaliyetlere de izin verilmektedir. Belli dönemlerde, ücret ödeyerek olta balıkçığına yapılabilmektedir.



Yıl içerisinde herhangi bir mevsimde gidilerek, gezilebilecek bir yerdir. Burada yürüyüş, piknik yapma şansınız vardır. Ayrıca ruhunu dinlendirmek isteyenler ve tabiatın içinde olmayı tercih edenler için doğru bir seçimdir. Ziyaretçilerin her mevsim tercih ettiği bir yerdir.



Bolu Gölcük Milli Parkı Konaklama



Gölün çevresinde restoran ve kafeteryada yer almaktadır. Buralarda yemek yiyebilir ve günün yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz. Göl manzarası eşliğinde çayınızı yudumlamak son derece keyifli olacaktır. Burada konaklama imkânı da bulmanız mümkün olacaktır. Parkın içinde bulunan bungalov tarzı yapılarda kalmak oldukça keyifli olmaktadır. Bunun dışında ise Karacasu’ya giderek orada da konaklama seçenekleri bulabilirsiniz.



Bolu Gölcük Milli Parkı Giriş Ücreti



Burada çok fazla konaklama seçeneği bulunmamaktadır. Parka giriş ücreti ödenmesi gerekmektedir. Bu ücretler ise şu şekildedir;



Kişi başı ücret: 5 TL

Araç ücreti: 18 TL olarak belirlenmiştir.



Bu göl tam bir doğa harikasıdır. Burada turist sayısı çok fazla değildir ve hak ettiği ilgiyi ve bilinirliği henüz yakalayamamıştır. Gölün huzuru ve yansımaları insanın içini titretmektedir. Burada yapılabilecek etkinliklerden bir diğeri ise golf arabası ile dolaşmak olacaktır. Göl etrafında golf arabaları ile dolaşmak değişik bir keyif vermektedir. Ayrıca parkın içindeki yürüyüş parkuru içinde, spor yapma şansınız vardır. Aynı zamanda bisiklet de kiralama imkânı bulunmaktadır.



Bolu Gölcük Milli Parkı Kamp İmkânları



Parkın içinde veya gölün etrafında kamp yapmak mümkündür. Fakat bunun için öncesinde park yetkililerinden izin alınması gerekmektedir. Kışın kamp yapmak için koşullar pek uygun olmayabilir. Bu nedenle yaz ve bahar ayları kamp için oldukça ideal zamanlardır. Ayrıca burada muhteşem fotoğraflar çekme imkânı bulursunuz.