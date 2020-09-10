Boğaziçi Hayvanat Bahçesi Nerede? Boğaziçi Hayvanat Bahçesi Hayvanları, Giriş Ücreti, Çalışma Saatleri Ve İletişim Bilgileri (2020)

Boğaziçi Hayvanat Bahçesi, dünyanın dört bir yanında farklı özelliklere sahip özel hayvan türlerini bir araya topluyor. Bu özel hayvanat bahçesinde ilk defa göreceğiniz türlere rastlamanız kuvvetle muhtemel. Etkileyici botanik parkında zengin bitki türlerini yakından incelemeniz ve bu türler hakkında bilgi almanız mümkün. Hayvanlar ve bitkiler başta olmak üzere sürükleyici bir dünyanın kapılarını aralamak isteyen her yaştan insanı Boğaziçi Hayvanat Bahçesi bekliyor.

Boğaziçi Hayvanat Bahçesi Nerede?

Boğaziçi Hayvanat Bahçesi’ne gitmek isteyenler, özellikle yerini en kısa zamanda öğrenerek yola çıkmayı arzu ediyorlar. Yediden yetmiş yediye tüm doğa ve hayvan severleri çağıran Boğaziçi Hayvanat Bahçesi, Kuş Cenneti ve Botanik Parkı 1991 senesinde nesli tükenmekte olan hayvanların bakımlarını en iyi şekilde üstlenmek ve nesillerinin devamı sağlamak maksadı ile Kuş Cenneti ve Çevre Güzelleştirme Vakfı bünyesinde Bayramoğlu, Darıca’da kurulmuştur. Halen ilk kurulduğu yerde hizmet vermeye devam etmektedir.

Boğaziçi Hayvanat Bahçesi Hayvanları

Boğaziçi Hayvanat Bahçesi’nde kuş türleri ile çalışmalar ilk etapta başlamıştır. Daha sonra kuşlar dışındaki çeşitli hayvan türlerine de yönelme olmuştur. Günümüzde ilgi duyulan alanlara bitki türleri de eklenerek dört yüzü aşkın tür ve sekiz bin üzerinde bitki nüfusu ile botanik park hayvanat bahçesi kapsamına alınmıştır. Boğaziçi Hayvanat Bahçesi, 1993 yılında halka hizmet vermeye başlamıştır. Bahçenin kullanım alanı 165 bin metrekareye çıkarılmış böylelikle hayvanat bahçesinde bulunan hayvan tür sayısı üç binin, bitki türü sayısı ise beş yüzün üzerine çıkartılmıştır.

Boğaziçi Hayvanat Bahçesi’nde yer alan hayvan türleri; memeliler, kuşlar, sürüngenler, balıklar ve omurgasızlar kategorilerinde toplanmaktadır. Memeliler kategorisinde: aslan, ala geyik, çöl tilkisi, aguti, altın çakal, Anadolu oklu kirpisi, beyaz yüzlü ipek maymun, boz ayı, çizgili sırtlan, cüce su samuru, eşek, keçi, lemur, saz kedisi, jaguar, Sibirya kaplanı, rakun, şempanye, zebra, tabir, tembel hayvan, Kamerun koyunu, kızıl dev kanguru, kara antilop, Hint gergedanı, kızıl panda, lama, zeytuni babun, tavşan, valabi, mara gibi pek çok hayvan türü yer almakta ve büyük ilgi görmektedir.

Kuşlar kategorisinde: kaz, marabu, siyah kanatlı tavuskuşu, sığır balıkçılı, pembe Avrupa flamingosu, mandarin ördeği, martı, kral sülün, büyük asker papağan, Afrika gözlüklü penguen, Avustralya Emu devekuşu, Abdim leyleği, ak pelikan, gri taçlı turna ve daha birçok beğeni ile izlenen kuş türü yer alıyor. Ayrıca Yılanlar, kaplumbağalar, kertenkeleler, timsahlar özel türleri ile ziyaretçilerle buluşuyor. Omurgasızlarda tarantula, örümcek ve akrep türleri hem ürkütüyor hem merak uyandırıyor. Pirana, vatoz, melek balığı, Pangasus köpek balığı ise balıklar kategorisinde dikkat çeken türler.

Boğaziçi Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti (2020)

Yetişkinler için online bilet fiyatı 59,90-TL; kapı bilet fiyatı ise 69,90-TL’dir. 4-17 yaş grubu için online bilet fiyatı 49,90-TL; kapı bilet fiyatı ise 59,90-TL’dir. 65 yaş üzeri için online bilet fiyatı 25,90-TL; kapı bilet fiyatı ise 29,90-TL’dir. 0-3 yaş arası çocuklar için ise ücretsizdir.

Boğaziçi Hayvanat Bahçesi Çalışma Saatleri (2020)

Boğaziçi Hayvanat Bahçesi’nin çalışma saatleri ise şöyle; hafta içi: 11.00- 18.00 saatleri arası, cumartesi ve pazar günleri ise 11.00- 19.30 saatleri arası ziyarete açık.

Boğaziçi Hayvanat Bahçesi İletişim Bilgileri (2020)

Boğaziçi Hayvanat Bahçesi hakkında bilgi almak isterseniz, her türlü talep, görüş ve istekleriniz için telefon bilgisi: 0 262 653 66 66. Adres bilgisi: Piri Reis, Tuzla Cad. No: 297, 41700 Darıca/Kocaeli.

İnternet üzerinden erişim sağlamak için www.farukyalcinzoo.com adresini ziyaret edebilirsiniz.