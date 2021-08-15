Bodrum’dan davet var

‘TUTUNACAK TEK DALIMIZ KALDI: MAVİ’

SARDUNYA CAFE RESTORAN

Ufuk Akkaş / Mekân sahibi

Saat öğlen vaktine yaklaştı, bugün daha tek bir müşteri girmedi kapıdan. Konaklamamız yok ama olanların rezervasyonlarının iptal olması doğrudan bizi de etkiliyor. Biz etkilenince tedarikçiler etkileniyor, bu bir zincir. İnsanlar Çökertme’ye mavi ve yeşil için geliyordu. Artık tek tutunacak dalımız mavi kaldı. İnsanlar bir haftalık tatillerinde stres atmak istiyor. Burada kederlenmek istemiyor olmalarını da anlayışla karşılıyorum. Ancak buradaki esnaf senede iki buçuk ay çalışıp tüm yıl geçimini sağlamaya çalışıyor. Zaten iki yazdır pandemiyle boğuşuyorduk, şimdi bir de yangın hepimizi perişan etti. Esnafın bu şartlarla ayakta durması çok zor. Biz buranın yerlisiyiz, konaklama tesisi olanların çoğu akrabamız. Onlarla konuşuyorum, her gün kaparoları geri gönderdiklerini söylüyorlar. Sosyal medya üzerinden ‘İşletmeleri yalnız bırakmayın, rezervasyonlarınızı iptal etmeyin’ diye çağrıda bulunduk. Ne kadar duyarlı davranacaklar bilemiyoruz. Herkesi bekleriz, keşke hiçbir rezervasyon iptal olmasa, birlik olarak bu durumun altından kalkabilsek.

‘HAYAT NORMALE DÖNDÜ, LÜTFEN GELİN’

ERAY PANSİYON RESTAURANT

Eray Kazoğlu / Mekân sahibi



İşletmemiz tamamen doluydu. Mazı’da yangın köye ulaşmadan bir gün önce belediyenin gönderdiği teknelerle misafirlerimizi tahliye ettik. Mazı’da ortalama 50 işletme var, sadece 2’si büyük zarar gördü. Birinin restoran bölümü yandı, bir diğerinin de 3 tane odası. Şimdi oralarda da herkesin desteğiyle yenileme çalışmaları var. Onun haricinde herhangi bir maddi hasar yok. Yangın sonrası 1-6 Ağustos arası yollar kapalı olduğundan kimse istese de gelemedi. Ama 20 Ağustos’a kadar olan rezervasyonların yüzde 60’ı neredeyse iptal oldu. Kimi gelecek yıla erteledi, kimi tamamen iptal etti. Biz misafirlerimizin de hissini anlayabiliyoruz ama hayat normale döndü artık. Lütfen gelin. Şimdi gelemiyorsanız 15 gün sonra gelin. Bölge halkının tamamı turizmle geçiniyor. Sadece biz kazanmıyoruz. Biz iş yapacağız ki manav da yapacak, balıkçı da kasap da. Rezervasyonlarını iptal etmez ya da bir ileri tarihte gelebilirlerse çok memnun kalırız.