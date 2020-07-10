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Hürriyet
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Bodrum'da yerli tatilciler sosyal mesafeli denizin keyfini çıkardılar
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 10:02,Son Güncelleme:

Bodrum'da yerli tatilciler sosyal mesafeli denizin keyfini çıkardılar

Bodrum'da tatilciler, koronavirüs önlemlerine uyarak kavurucu sıcakta denize girip, serinledi. Şezlonglar arasında 2 metre mesafe kuralına uyulduğu gözlenirken; aileler, güneşli havanın tadını çocuklarıyla çıkardı.

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Bodrum'un dünyaca ünlü Gümbet, Ortakent  Kumbahçe Plajları, yeni normalleşme süreciyle birlikte eski yoğun günlerine kavuşuyor. Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ilçede, nem oranı yüzde 53'leri gördü. Hava sıcaklığını fırsat bilen tatilciler, serin suyun keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenirken, bazıları ise denizde çocuklarıyla birlikte yüzerek serinledi. Bodrum'un ünlü plajlarının tadını yerli tatilciler çıkardı.

Bodrumda yerli tatilciler sosyal mesafeli denizin keyfini çıkardılar


İstanbul'dan Bodrum'a ilk kez tatil için geldiğini belirten güzellik uzmanı Yeşim Yılmaz (32), "Bodrum genelinde herkesin maske takarak gezdiğini gördüm. Çocuklarımla birlikte sahile gelinceye kadar maskemizi çıkarmadık. Sahilde de herkes koronavirüs önlemlerine karşı dikkatli davranıyor. Şu ana kadar pek bir sıkıntı görmedim" dedi.

Bodrumda yerli tatilciler sosyal mesafeli denizin keyfini çıkardılar



Almanya'dan tatile geldiğini belirten Buse Çakır (28) ise "Hava güzel ortam güzel güzel Bodrum'un tadını çıkarıyoruz, sosyal mesafemize dikkat ediyoruz" diye konuştu.

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