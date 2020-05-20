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Bodrum’da sarı deniz paniği
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 10:48,Son Güncelleme:

Bodrum’da sarı deniz paniği

Turizmin gözbebeği, mavi turun ana vatanı Bodrum’da denizin rengi sarıya büründü. Masmavi denizin sarıya dönmesi görenleri şaşkına çevirdi.

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Bodrum’un masmavi sularının sarıya dönmesi vatandaşları tedirgin etti. Özellikle Gümbet, Bitez ve Ortakent sahil şeridinde görülen sarı suyun çiçek, çam ve zeytin ağacı poleni olduğu ortaya çıktı.

Bodrum’da sarı deniz paniği


Kemal Tekdoğan isimli vatandaş, “Denizin üzerindeki sarı tabaka polendir. Dağın kenarlarından akıntı ile genel ağaç polenleridir. Polenler bazı insanlara nasıl alerji yapabiliyor, burada da polenler alerji yapabilir. Bu kıyılardan denize girerken dikkat etmek gerekiyor” dedi.

Bodrum’da sarı deniz paniği


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