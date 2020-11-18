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Hürriyet
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Bodrum'da, kasımda deniz keyfi
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 09:24 | Son Güncelleme:

Bodrum'da, kasımda deniz keyfi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilip, sahile gelenler, kasım ayında denize girdi. Denize girenler arasında yer alan şarkıcı Fedon Kalyoncu, "Bodrum'da yaşamak bir ayrıcalık" dedi.

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Muğla'nın turizm merkezi ilçesi Bodrum'da, pastırma yazı yaşanıyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin açık alanda 23 dereceyi gösterdiği ilçede, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü. Kasım ayında güzel havayı fırsat bilen Bodrumlular ve turistler, plajlara gelerek, deniz manzaralı yürüyüş yollarında yürüdü. Turistlerden bazıları, çocuklarıyla gün boyu denizde yüzerek, eğlendi. Kimileri ise uzandıkları şezlonglarında kitap okuyarak, dinlendi. Ara tatille birlikte Bodrum'a gelen yazlıkçılar da deniz keyfi yaptı. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Ortakent sahilleri doldu. Denize girenler arasında, şarkıcı Fedon Kalyoncu da yer aldı.

Bodrumda, kasımda deniz keyfi



Bodrum'un her mevsim güzel olduğunu söyleyen Fedon Kalyoncu, "Kasım ayında bu güneş, bu deniz keyfi başka nerede var? Allah herkese nasip etsin" dedi.

Bodrumda, kasımda deniz keyfi



Pandemi nedeniyle Bodrum'da kaldığını, ailesinin ise İstanbul'da olduğunu anlatan Kalyoncu, "İstanbul'da trafik bir dert. 65 yaş kısıtlaması var. Orada olsam evimin bahçesinde oturacaktım. Bodrum'dayım, denize giriyorum, yüzüyorum. Bodrum'da yaşamak bir ayrıcalık, her mevsimi başka bir güzel. O nedenle buranın kıymetini bilip, hep birlikte sahip çıkalım" diye konuştu.

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