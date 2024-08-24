Bodrum’da 2024 yazı: ‘Nerden başlasam, nasıl anlatsam...’

En çok merak edilen yeniyle başlayalım. Mikonos, Yunanistan’ın eğlencesiyle meşhur adası. Scorpios Plaj Kulübü ise Mikonos’un gümrük kapısı gibi bir mekânı. İmkânı olan herkes mutlaka bir uğramak istiyor. Scorpios, Mikonos dışındaki ilk şubesini bu yaz Bodrum’da açacak. Göltürkbükü’ndeki Maxx Royal Otel’in içindeki mekânın popüler olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

- İstanbul’un en gözde kruvasancılarından Brekkie, Moda’daki yerinden sonra Bodrum’da şube açtı. Yer, beldenin yükselen değeri Bitez. Yerel tatlarla Bodrum’a özel tabaklar da hazırlayacaklar. Gelsin kruvasanlı kahvaltılar, gitsin panna cotta’lı akşamüzeri keyifleri. Kahveye kurabiye batırmak ayıp mı? Hayır, hiç de değil.

- Ortakent’te Inspera adında bir sanat ve sosyalleşme platformu kuruldu. Sergiler, söyleşiler, konser ve dinletiler, tiyatrolar, stand-up’lar, atölyeler bekliyor sevenlerini. Bodrum’un en sosyetik tipleriyle en marjinal figürleri bir arada. Sahnesi, sanat galerisi, kütüphanesi ve Voyn Bistro adında bir yeme-içme-sosyalleşme mekânı var.

- Gümüşlük’te kek, pasta, supangle gibi tatlılarıyla meşhur olan Bake My Day, Bitez’de, Vamos’un karşısına şube açtı. Sahibesi Tülay Toker, Şirinler köyündeki Pastacı Şirine gibi. Mutlaka tanışın. Bitez’deki bir diğer harika kruvasancı da yeni açılan Mer-c. Bodrum’un yükselen değeri Bitez’i bu yaz kruvasan bastı anlayacağınız...

- Beldenin merkezdeki meşhur pizzacısı Arka Pizza seneler sonra adres değişikliği yaptı. Artık Bodrum Kalesi’ne nazır. Yine merkezde Küpe adında bir eğlence mekânı açılacak, hazırlıklar son sürat devam ediyor. Marinaya da yeni bir bar geldi: Çivit...

- Turgutreis yolundaki müdavimi çok olan At-geç’in sahipleri Ortakent’te Yüz-geç adında, deniz manzaralı yeni bir yer açmış. Deniz ürünleri

o kadar rağbet görüyor ki saat 19.00 oldu mu 350-400 kişi çoktan masalardaki yerini almış oluyor. Ağırlıkla Bodrum’un yerlileri.

- Yalıkavak’ın sanat plajı Ruins bu yaz 150 odalı bir luxury otel açıyor. Burası yönetmen Emir Mavitan tarafından kısa filmi yapılmış Türkiye’nin tek beach’i. İçindeki tarihi taş evse bir sanat galerisi. Resimlere bakıyorsunuz, havuza atlıyorsunuz, çıkıyorsunuz, heykellere bakıyorsunuz. Akşama da parti, daha ne olsun?

- Burger sevenlere müjde: Bitez’in ünlü kokteylcisi Ilegal, yan tarafını da aldı, hamburgerci yapıyor. Burgerleri nasıl olacak bilmiyorum ama kokteyl kadar iddialılarsa gitmeye değer. Instagram hesapları

bile çok eğlenceli, bir göz atın isterseniz, eski Hollywood filmlerinde geziyor gibi oluyorsunuz.

NOKTA ATIŞI

BİR FESTİVAL OTELİ

Bodrum’a bu yaz yeni bir eğlence oteli geldi. Torba’da 1 Mayıs’ta kapılarını açan Hyde Bodrum, Usuluk Milli Tabiat Parkı’nın ormanlarıyla çevrili. Sadece yetişkinlere özel. Otel sezon boyunca yerli ve yabancı DJ’ler, festivaller ve eğlence programlarına ev sahipliği yapacak.

BİR YUNAN

Oi Filoi Yunan lokantası da yeni sayılır aslında. Gümüşlük’te. Kalamar dolmasını mutlaka denemek lazım. Yanına peynir saganaki. Ortaya horiatiki salatası... Yer kalırsa garida filia yani soslu tava karides. Tercih edene uzo da var. Ama etmeyiniz, bizim rakılarımız mis gibi.

BİR FERİBOT

İster normal vizeyle, ister yeni uygulanmaya başlayan kapıda vizeyle Bodrum’dan Yunan adalarına gidecekseniz otomobille geçme imkânı sunan tek feribot Turkish Sealines bünyesindeki Asım Kaptan. Yolcu tek yön 28, binek araçları tek yön 140 Euro.

HAFIZAİ 5’ER

5 OTEL

- The Marmara-Merkez

Düzayak, her yere yakın bir Bodrum klasiği. Koyu, Bardakçı’yı, kaleyi tepeden gören manzarası var. 40+ yaş partileri meşhur.

- Marina Vista-Merkez

Odalar lüks değil ama şahane bir iç bahçe ve havuzu var. Kapısından adım attığınızda Bodrum’un göbeğine düşüyorsunuz. Marinanın tam karşısında.

- Maça Kızı-Türkbükü

Her yaz lahmacun fiyatlarını konuştuğumuz yer. Bu sene ayranla 900 lira. Ama asıl güzeli öğlen servis ettikleri mantı.

- Salmakis-Bardakçı

The Bodrum Edition, Mandarin Oriental, Caresse, Luja gibi aşırı lüks alternatifler mevcut ama Bardakçı’daki Salmakis, Zeki Müren’in de yüzmek için gittiği sahil.

- Birdcage-Yalıkavak

Koya tepeden bakan bir manzarası var, çok şık, çok gece mavisi, çok modern ve çok romantik. Henüz klasik değilse de birkaç yıla kesin olacak.

5 BAR

- Yula-Kumbahçe

Merkezde Kıvanç-Başak Tatlıtuğ’un da gittiği şirin bir sahil barı. Yaz-kış açık. Kaliteli müzik var. Önünden denize girilebiliyor.

- Ixir-Merkez

Yıllarca İstanbul Lucca’nın başbarmenliğini yapmış Cevat Yıldırım tarafından açıldı. Kokteylleri o kadar beğeniliyor ki zaman zaman işin sırlarını öğrettiği atölyeler düzenliyor.

- The Galliard-Yalıkavak

İnanılmaz günbatımları ve ay doğumları... Dünyaca ünlü DJ’lerin çaldığı partileriyle meşhur. Cuma akşamları ‘Flash Back Fridays’ geceleri yapıyorlar.

- Isolamanzara-Merkez

Değirmenler mevkisinde, adından da anlaşılacağı gibi manzarasıyla meşhur. İtalya lezzetleri de sunuyorlar. Kıymalı tagliatelle’yi bir kenara not edin.

- Limon-Gümüşlük

Şirin bir kır bahçesi. Yoğun olduğunda servis aksayabiliyor, fiyatlar ortalamanın bir tık üstü. Günbatımları tam Instagram’lık.

5 BEACH

- Buddha Bar Beach- Asarlık

Evet, dünyaca ünlü Buddha Bar’ın beach versiyonu. Caresse Oteli’nin yakışıklı marinası ve sahilinde.

Buddha Bar’ın DJ’leri çalıyor.

- Mia-Yalıkavak

Highlight Otel’in beach’i, denizi kum. Aileler için denizde ve karada kiralanabilen locaları var. Müzik bazen gürültülü olabiliyor.

- Caravan-Ortakent

Yaz-kış açık olan nadir beach’lerden. Karavandan bozma barlarının önünde partiler yapıyorlar. Yetişkinler ve çocuklu aileler için bölümler var.

- Ma’Kara-Yalıçiftlik

Salaş mı salaş mekânda her yaştan, her bütçeden insan görebilirsiniz. Şezlongunuzu ister kuma ister çime atın. Hatta masanızı da...

- Yaz-Yalıkavak

Yaz Otel’in sahili. Kendi içinde kapalı bir koy gibi. Taşıma değil, doğal kum olan nadir plajlardan. Otel tesisleri hizmet veriyor.

5 BALIKÇI

- Denizden-Merkez

MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın mekânı. Kocadon Museum Hotel’in avlusunda. Adını şefin kitabından alıyor.

- Mimoza-Gümüşlük

Masa deniz seviyesinde... Denizde, dallara asılı aydınlatmalar... Âşık olmak için birebir. Sloganları “Denizde ne varsa...” Ama çok pahalı be annem!

- Sait Restoran-Merkez

Bodrum’daki 30 yıllık şöhretin ardından İstanbul Galataport’ta da şube açtı. Ahtapot ızgarası, enginar kalbi, çirozu, köpoğlusu, favası, haydarisi dillerde.

- Garo’s-Türkbükü

Koyun ucunda, asırlık bir taş evde. Somon pastırma, topik, tarama ve dana yanağı iddialı. Sohbeti bölmeden nostaljik Türk ve Yunan müzikleri çalıyor.

- Memedof-Merkez

İlk Türkbükü’nde açıldı, sonra orası kapandı, merkez ve Yalıkavak şubeleri devam ediyor. Yaz-kış açık. Izgara ahtapot ve kalamarı meşhur.

5 ETÇİ

- Danış-Gündoğan

İstanbul Arnavutköy’de balkonu çöküp de milletin denize döküldüğü mekân. Ama etlerine laf yok. Her sene yeni lezzet uyduruyorlar: Deniz ürünlü lahmacun gibi.

- Adana İl Sınırı-Bitez

Ormanın ortasında bir kebapçı. Pirzolanın kemiklerini de yersiniz. Fırın ürünleri de güzel. Adana et tavayı ‘at fava bekle’.

- Neyzar-Merkez

Marinanın içinde. Teknelere bakarak pastırmalı humus, haşlama içliköfte, satır arası kebap yiyorsunuz. Haftada iki akşam kanun dinletisi var.

- Tike-Bitez

Adanalı 4 kuzen tarafından 26 yıl önce kuruldu, artık Bodrum’un dışında Dubai gibi ülkelerde de şubeleri var. Yaz-kış açık.

- Kuytu-Merkez

Adana kebabı, yağlı kara, çöp şiş, pirzola, patlıcanlı kebap, dana dil, yaprak ciğer... Artı canlı müzik! İstanbul’a has bu âdet Bodrum’a da taşındı. ◊