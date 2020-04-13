MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBodrum’a sessizlik çökünce Gümbet sahilinde görüldü
GeriSeyahat Bodrum’a sessizlik çökünce Gümbet sahilinde görüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Bodrum’a sessizlik çökünce Gümbet sahilinde görüldü
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 10:26,Son Güncelleme:

Bodrum’a sessizlik çökünce Gümbet sahilinde görüldü

Muğla'da sokağa çıkma yasağının gelmesiyle Bodrum ilçesinde sessizliği fırsat bilen büyük ak balıkçıl (Ardea alba), Gümbet sahilinde görüntülendi.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Bodrum’daki sessizlik bazı kuş türlerini sahillere getirdi. Çoğunlukla tatlı sularda yaşayan balıkçıl ailesinin bir türü olan “büyük ak balıkçıl" ilk kez Gümbet sahilinde görüldü.

Bodrum’a sessizlik çökünce Gümbet sahilinde görüldü


Yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği sahillerden bir olan Gümbet sahili, uzun bir aradan sonra ilk kez ıssız kaldı. İnsanların olduğu sahillerde pek rastlanmayan büyük ak balıkçıl kuşu, sessiz olan tüm sahili gezdi. Ak balıkçıl, beyaz tüyleri ve siyah uzun bacakları ile kendine hayran bıraktı.

Bodrum’a sessizlik çökünce Gümbet sahilinde görüldü


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle