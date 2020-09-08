Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Nerede? Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

İlk olarak 1964 yılında müze haline getirilerek açılmış olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Avrupa’da gerçekleştirilen Yılın Müzesi ödülünü 1995 yılında kazanmayı başarmış olan müzedir.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Nerede?

Türkiye’nin en önemli tatil bölgelerinden birisi olarak kabul edilen Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alıyor. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi aynı zamanda Bodrum Kalesi’nin içerisinde bulunmaktadır.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Tarihçesi

Oldukça eski tarihi bulunan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinin St. John Şövalyeleri tarafından inşa edildiği biliniyor. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinin inşa edilme yılı ise 1402 ile 1409 yılları arasındadır. Ülkemizde müzenin tespit edilip değer görmesi ise tamamen şans eseridir.

Amerikan bir gazetecinin araştırma isteği ile ülkemize gelmesi sonucunda tespit edilen Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, sünger avcılarının rastlantı sonucunda bulunmuş ve özel olarak restore edilmeye başlanmıştır. Restore işleminin ardından ilk olarak 1964 yılında müze haline getirilmiş olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, daha sonra ziyaretçiler için açık hale getirilmiştir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi aynı zamanda dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden birisi olduğu kabul edilmiştir.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Eserleri

Tarih ve sanat açısından pek çok önemli eserlere ev sahipliği yapmakta olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde şu eserler yer almaktadır:

- Serçe Limanı Cam Batığı Kazısı

- Turgut Reis Yassıada Batığı

- Tektaş Burnu Batığı

- Ulu Burun Batığı

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesine giriş için kişi başı 30 TL ücret alınıyor. 65 yaş ve üzeri kişiler için ücretsiz olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde aynı zamanda müze kartı olan kişiler için ücret talep edilmiyor.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Ziyaret Saatleri

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinin ziyaret saatleri için 2 dönem belirlenmiş ve bu döneme göre ziyaretlere izin veriliyor. Yaz ve kış döneminin yer aldığı müzede tarih ve ziyaret saatleri şu şekilde:

- Yaz dönemi: 15 Nisan – 2 Ekim arası. Açılış saati: 08.30 / Kapanış saati: 18.30

- Kış Dönemi: 3 Ekim – 14 Nisan arası. Açılış saati: 08.30 / Kapanış saati: 17.30

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Hakkında Bilgi

Sanat eseri, tarihi eserler ve ilginç ürünleri görmek isteyen kişiler için eşsiz yerlerin başında gelen Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, her yıl yüksek ziyaretçi sayısı ile değerini ön plana çıkarıyor. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde gezilebilecek olan toplamda 13 farklı bölüm yer alıyor ve o bölümlerin özellikleri şu şekilde:

- 1. Bölüm: Müzede en büyük ve değerli eserlerin yer aldığı bölüm olarak bilinen ilk bölümde aynı zamanda Amphoralar Sergilemesi’nin olduğu yer olarak da bilinmektedir.

- 2. Bölüm: Bu bölümde hamam yer almaktadır. Osmanlı Devleti’nin hâkim olduğu dönemlerde, Osmanlı Devleti’ne ait olan hamamdır.

- 3. Bölüm: Bu alanda Şapel ve Doğu Roma Batığı eserleri yer alıyor. Bölüm içindeki Şapel’in, Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi sonrası camiye dönüştürüldüğü ve ibadet amacı ile kullanıldığı biliniyor.

- 4. Bölüm: Çeşitli cam eşyalarının yer aldığı kısımdır.

- 5. Bölüm: Yılan kulesinin yer aldığı bölümdür.

- 6. Bölüm: Orta Çağ Şövalyelerinin yaşantılarının bulunduğu kısım.

- 7. Bölüm: Sikke, mezarlar ve farklı iskeletler yer alıyor.

- 8. Bölüm: Zindan için ayrılan bölümdür. İçerisinde tabutluk, darağacı çukuru ve diğer eşyalar yer alıyor.

- 9. Bölüm: Bu bölüm Tektaş Batığı eseri için ayrılmış.

- 10. Bölüm: Bu bölüme Karyalı Prenses Salonu adı verilmiş ve içinde iskeletler yer almaktadır.

- 11. Bölüm: Şövalye ve çeşitli kostümler ile mum aydınlatmalı özel alandır.

- 12. Bölüm: Burada Tunç Çağından kalma batıklar yer alıyor.

- 13. Bölüm: Komutan Kulesi adı verilen kısımdır.