Bodrum Plajları 2020 - Bodrum'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Yaz ve bahar aylarının vazgeçilmez seyahat destinasyonu Bodrum, yetmişe yakın mavi bayrak sahibi plajı ile dünyanın bakışlarını ve ilgisini üstüne çekmeyi fazlası ile hak ediyor. Bodrum denilince begonvil çiçekleriyle bezeli mavi boyalı pencereli beyaz taş evler ile birlikte kuşkusuz kaybolmayan Bodrum güneşi ve tertemiz masmavi denizi akla geliyor. Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenler ise kimi zaman huzuru kimi zamanda eğlenceyi aynı anda bulabilecekleri plajlara doğru harekete geçiyorlar.

Bodrum Plajları 2020- Bodrum’da Denize Girilecek En İyi Ücretli ve Ücretsiz (Halk) Plajları

Bodrum’da el değmemiş koylar birbirinden güzel ve özel plajlarla bütünleşiyor. Plajlar çevresinde yer alan Beach Clublar ise yüzme keyfi yanında çeşitli türden müziklerle coşmak isteyen tatilcileri ve günübirlikçileri en iyi şekilde eğlendiriyor. Bodrum plajları sadece yerli değil deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkarmak için her yıl dünyanın çok farklı noktalarından gelen ve zamanla bu güzel ilçenin müdavimi olan turistlerle dolup taşıyor.

Türkbükü Plajı

Türkbükü Plajı, Bodrum merkezinden ortalama olarak 20 kilometre mesafede yer alıyor. Türkbükü ve yakınlarında bulunan Gölköy beldelerinden meydana gelen Göltürkbükü, ilgi çekici pek çok Beach Clubları bünyesinde barındırıyor. Derin ve kumluk denizi ile keyifli ve eğlenceli vakitler geçirmek isteyenler için ideal olan özel Türkbükü plajları taze deniz ürünlerini servis eden ünlü restoranları ile de öne çıkıyor. Bu plajlar arasında Blue Beach Club, Palmiye Beach, Maça Kızı, Bük Beach, Kuum Beach, Flamm Bodrum, Alya Türkbükü Beach verdikleri hizmetlerle ön planda olan ücretli plajlar.

Cennet Koyu Plajı

Cennet Koyu Plajı, Türkbükü’ne 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Adından anlaşılacağı üzere cennet misali eşsiz bir doğaya haiz. Yemyeşil çam ağaçları turkuaz rengi deniz ile buluşuyor. Yüzmeyi sevenlerin içinden çıkmak istemeyecekleri harika bir deniz onları bekliyor. Cennet Koyu’nda herhangi bir tesis yok. Bu sebeple koy, daha ziyade deniz kenarında piknik yapmaktan hoşlanan yöre halkı tarafından tercih ediliyor. Hafta sonları ise oldukça kalabalıktır. Cennet Koyu’na giriş için herhangi bir ücret alınmıyor. Yalnız 20-TL otopark ücreti ödeniyor.

Kargıcak Koyu Plajı

Bodrum plajlarının en güzel köşelerinden biri Kargıcak Koyu. Kargıcak Koyu, iki burun arasında kalıyor. Olağanüstü doğası ile doğa tutkunlarının en popüler mekanlarından biri. Koyun bakir kalmasında plaja ulaşım için kullanılan kara yolunun çok konforlu olmaması önemli bir etken. Kargıcak Koyu, tekne turlarının da mutlaka mola verdiği huzur verici bir durak. Kalabalık plajlardan hoşlanmayanlar için ideal.

Akyarlar Plajı

Akyarlar plajı, Bodrum’un uç kesiminde yer alıyor. Daha çok çevredeki yazlıkçılar ve devremülk sakinleri tarafından tercih edilen huzurlu ve sakin bir bölge. Dalgasız ve buz gibi denizi ile yaz sıcaklarında hem serinletiyor hem de rahatça yüzme imkanını plaj sakinlerine sunuyor. Akyarlar bölgesindeki plajlar çoğunlukla ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Bununla birlikte Karaincir Plajı ve Meteor Beach gibi plajlar ise ücretli giriş yapılabilen plajlardır. Karaincir Plajı, sığ ve kumluk denizi ile hareketli plajlar arasında.

Gümüşlük Plajı

Gümüşlük Plajı, Bodrum’un en çok beğenilen plajları arasında yer alıyor. Küçük ve şirin bir plaj olarak tanımlanıyor. Halk plajı olarak ücretsiz olarak hizmet veren plajda deniz keyfinin tadını çıkardıktan sonra Gümüşlük sahilindeki restoranlarda lezzetli balıklar ve deniz mahsullerini yiyebilirsiniz. Gümüşlük Plajı, taşlık bir plaj olarak temizliği ve dinlendirici atmosferi ile tatilcileri büyülüyor.