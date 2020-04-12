Bodrum Nerede? Bodrum'a Nasıl Gidilir? Bodrum Gezilecek Yerler

Her yıl milyonlarca insanın tatil yapmak için tercih ettiği Bodrum, dünya çapında yabancı turistler ile yerli turistlerin yaz aylarında akınına uğramaktadır. Antik çağda halikarnassos olarak bilinen Bodrum, Aziz Petrus Kalesi ile beraber Aziz Petrus’a adanmıştır. Zaman içerisinde ise bölgenin adı Bodrum olarak değişmiştir. Bu tarihsel açısı ile beraber özellikle kültürel olarak oldukça önemli bir yer olduğunu da söylemek mümkün.

Bodrum Nerede?

Bodrum ilçesi Ege bölgesinde yer almaktadır. Muğla'nın 13 ilçesinden biri olarak öne çıkan Bodrum, özellikle dünyanın en önemli turizm belgesi olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Bodrum, Muğla'nın en yoğun nüfusa sahip ilçesidir. Özellikle yaz ayları geldiği zaman nüfusu çok yüksek noktaya ulaşıyor. Yılın büyük çoğunluğunu yaz olarak geçiren ve harika plajları ile pek çok özel eğlence mekanı bulunan Bodrum, yaz tatil severlerin vazgeçilmez mekanlarından biridir. Özellikle çeşitli festivaller ve etkinliklere ev sahipliği yapan Bodrum, harika koy ve plajları ile Beach kulüpleriyle oldukça popülerdir.

Bodrum'a Nasıl Gidilir?

Uçakla Bodrum'a gitmek isteyenler Bodrum Milas Havalimanı üzerinden ulaşım sağlayabilir. Bodrum merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki bu havaalanı aracılığıyla, kolay şekilde bölgeye ulaşmak mümkün. İsteyenler havalimanından araç kiralayabilir İsteyenler ise Bodrum şehir merkezine kalkan otobüslere binerek bölgeye gelebilir.

Kendi araçlarıyla karayolunu kullanmak isteyen kişiler İzmir'e ulaşmak suretiyle Aydın otobanı üzerinden Milas'a geçebilir. Daha sonra Milas aracılığıyla Bodrum'a geçiş yapmak oldukça kolay. Bu durum aynı zamanda Bodrum'a doğrudan ulaşan pek çok farklı otobüs firması ile da ele alınabilir. Günün 24 saati boyunca sürekli yapılan seferler sayesinde, özellikle yaz aylarında kara yoluyla kolayca ulaşılabilir. Bu noktada bazı şehirler ile Bodrum arasındaki mesafeleri anlatmak gerekirse;

- İstanbul ile Bodrum arası 790 kilometre,

- İzmir ile Bodrum arası 250 kilometre,

- Ankara ile Bodrum arası 715 kilometre,

- Bursa ile Bodrum arası 550 kilometre,

- Kocaeli ile Bodrum arası 700 kilometre,

- Adana ile Bodrum arası 1020 kilometre,

- Muğla kent merkezi ile Bodrum arası 110 kilometre,

- Marmaris Bodrum arası 165 kilometre,

Hem hava yolunu hem de karayolunu kullanmak suretiyle kolayca ve doğrudan Bodrum'a ulaşım sağlanabilir.

Bodrum Gezilecek Yerler

Doğal güzellikleri ve harika plajlarının yanı sıra kültürel yapısı ile Bodrum Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından biridir. O yüzden bölge itibariyle gezilip görülmesi gereken oldukça fazla yeri bulunuyor. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olarak Bodrum, yabancı ve yerli tatilciler için farklı alternatifler sağlamaktadır.

- Bodrum Kalesi,

- Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi,

- Halikarnas mozolesi,

- Zeki Müren Sanat Galerisi,

- Antik Tiyatro,

- Tavşan adası,

- Barlar Sokağı,

- Bitez Plajı,

- Myndos kapısı,

- Pedesa Antik Kenti,

- Yalıkavak,

- Bodrum Deniz müzesi,

- Yalıkavak marina,

- Güvercinlik,

- Türkbükü,

Bodrum bu yerler ile beraber ayrıca daha görülmesi gereken pek çok farklı alana sahiptir. Özellikle eşsiz doğa manzarası mavilikle yeşillik ile birleşerek harika bir görünüm sağlamaktadır.

Bodrum’da Nerede Kalınır?

Bodrum Türkiye'nin en önemli tatil beldelerinden biri olduğu için, birbirinden farklı oteller bulunmaktadır. Bütçenize uygun şekilde farklı otellerde konaklayabilirsiniz. Aynı zamanda pek çok pansiyon ve çadır kullanımı için özel alanları da değerlendirebilirsiniz.