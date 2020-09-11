Blaundus Antik Kenti Nerede? Blaundus Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Blandus, Büyük İskender’in Anadolu seferleri sırasında Makedonya’dan gelen asker ve aileleri tarafından bugünkü Ulubey Kanyonu içinde kurulmuş. Doğal bir kale görünümündeki kentin kuzeyden tek girişi bulunuyor. Helenistik Dönemin izlerini taşıyan kentte kale, tapınak, tiyatro, stadyum ve mezarlıklar bulunuyor.

BlaundusAntik Kenti Hakkında Bilgi

Kent, derin vadinin ortasındaki yarımada şeklindeki bir toprak parçasının üstüne ve yamaçlarına kurulmuş. 1845’li yıllarda Hamilton, bu kentten gelen bir yazıtı çevirdiğinde kentin adının “Blaundus” olduğu kesinleşmiş. Kentin adı, Helenistik dönemde basılan sikkelerde “Mlaundus” olarak geçiyor.

Kentin üç tarafı derin vadilerle çevrili olduğu için kuzeyde bulunan kapıdan tek girişi bulunuyor. Kent halkı tanrı Athena’ya taptığı için kentte Athena Tapınağı bulunuyor.

Blaundus Antik Kenti Tarihi

Blaundus’un MÖ 4. yüzyılın son çeyreği ya da MÖ 3. yüzyılın ilk çeyreği içinde kurulduğu tahmin ediliyor. Kentin kuruluşundan kısa bir süre sonra Büyük İskender ölünce, şehir Büyük İskender’in 8 generalinden biri olan Antigonos’un payına düşüyor.

Blaundus, MÖ 189’da Roma İmparatorluğu’nun hakimiyetine geçiyor. Bu dönemde sınır şehri olarak önemi artıyor. Yapılaşma da bu dönemde kendini gösteriyor. Kent MÖ 5’de de piskoposluk merkezi olan Sebaste Piskoposluğuna bağlanıyor.

MS 60’lı yıllarda kent büyük bir depremle hasar görmüş. Kent yeniden inşa edilmiş. 396 yılında da Arcadisus’un emriyle şehir surları yapılarak, dış tehditlere karşı şehir kapanmış.

Blaundus Antik Kenti Nerede?

Blaundus, Ege Bölgesindeki Uşak ilinin sınırları içinde yer alıyor. Uşak ilinin Ulubey ilçesinin Sülümenli Köyü yakınındadır. Uşak’ın 30 km güneyindeki Ulubey-Sülümenli yolu takip edilir. Sülümenli köyünden 2 km kuzeydoğuya yöneldiğinizde ören yeri karşınıza çıkacaktır. Yol boyunca kahverengi tabelalar sizi ören yerine yönlendiriyor.

Blaundus Antik Kenti Gezilecek Yerler

Kentin tek girişi kuzeyden yapılıyor. Girişte kent kapısı dikkatinizi çekecektir. Şehrin etrafı döneminde surlarla çevrili olmasına rağmen, günümüze kadar gelen sur yoktur. Kapının yanında su kanalları bulunuyor.

Şehir merkezi; Doğu-batı konumunda 23 derecelik bir sapma ile konuşlandırılmış. Şehir planı, geniş ana caddeli ve bu caddeleri dik kesen ara caddelerle ızgara planlı olarak tasarlanmış.

Tepede o döneme ait tiyatro binası bulunuyor. Fakat yıkıldığı için kalıntıları görebilirsiniz.

Ceres Tapınağı; Kentte bulunan iki tapınaktan biridir. Kazılar sonucu ancak çok az bölümü görülebiliyor. Kentin girişinde kapının dışında bulunan diğer tapınak tamamen yıkılmış. Yanında bulunan 14 kemerden sadece biri ayakta duruyor. Bu kemer de kente su taşıyan su kanallarının destek ayağını oluşturuyor.

Kamu Binası; Blok taşlardan oluşan bu kalıntılar, döneminin meclis binasından geriye kalanlardır. Tepenin yamacında Blaundus Stadyumu bulunuyor.

Blaundus Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Blaundus Antik Kentine ziyaretler ücretsizdir. Ören yerinde kazı çalışmaları ve bekçi bulunmasına rağmen girişlerde ücret alınmıyor. Bu nedenle ören yerini ücretsiz olarak gezebilirsiniz.

Blaundus Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Blaundus’u ziyaretler ücretsiz olsa da ziyaret saati uygulaması bulunuyor. Yaz döneminde (15 Nisan-02 Ekim) 09.00-19.00, kış döneminde (03 Ekim-14 Nisan) 08.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Ören yerinde alışveriş yapacak veya dinlenecek gölgelik olmadığı için ziyaret saatlerinizi ya günün erken saatinde veya öğleden sonra yapabilirsiniz.

Blaundus Antik Kenti Efsanesi

Antik kentin herhangi bir efsanesi veya hikayesi bulunmuyor.

Blaundus Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Blaunndus’u ziyaretler ücretsiz olduğu için Müze Karta ihtiyaç bulunmuyor