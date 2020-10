Bisikletliler trafikte 'görünür' olmak istiyor

İzmir Urla’da Nimetullah Kayumi, Hatay’da Ahmet Doğan, İzmir’de Güner Erdoğdu, Hatay Antakya’da Umut Yorgun, son haftalarda trafik kazası sonucu yaşamını yitiren bisiklet sürücüleri olarak kayıtlara geçti. Bir haftada toplamda 6 bisikletli, motorlu taşıt çarpması sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz iki sene içerisinde 238'den fazla bisiklet sürücüsü trafikte can verdiği belirtildi. Bu duruma dikkat çekmek isteyen bisikletçiler, 'bisikletime çarparsan ölürüm' sloganıyla pedal çevirdi.



'BİSİKLETLİYİ FARK EDİN, KORNAYA DEĞİL FRENE BASIN'



Bisikletli yaşamın, bisiklet kültürünün toplumda sağlanması için talepleri olduğunu söyleyen Ebru Petek Budur, "Son yıllarda bisikletli ölüm haberleri almaya başladık. Öncelikle konunun mecliste ele alınmasını istiyoruz. Kamu spotlarıyla bu bilincin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bisikletliyi fark etsin, kornaya değil frene bassınlar" dedi.









'CAYDIRICI KURALLAR GETİRİLMELİ'



Sürücülerin ehliyet alma aşamasında bisikletli yaşam konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Süleyman Uygun, "Çok ciddi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Kaportamız, bedenimiz bizim. Sürücünün yanlış kapı açması bile bizim hayatımıza mal olabiliyor. Bu konuda caydırıcı kurallar getirilmeli. Araçtaki de bir can, bisiklet üzerindeki de bir can" diye konuştu.



'GÜVENLİ BİSİKLET YOLLARI HAYATA GEÇİRİLEBİLİR'



Dünyanın en çevreci aracını kullandıklarını belirten Sercan İngilok ise, "Tamamen beden gücü ile hareket ediyoruz. Sağ şeritte giden kanuni hakları olan bir aracız. Bizden acele hareket etmemiz isteniyor ama biz beden gücü ile hareket ettiğimiz için bu mümkün değil. Trafikte fark edilmemiz gerekiyor. Kaportamız bedenimiz bizim. En ufak bir kazada büyük hasarlar çıkabiliyor ortaya. Türkiye'nin dört bir yanından bisikletli ölüm haberleri alıyoruz. Bisikletli yaşama farkındalık oluşturmak için çeşitli taleplerimiz var. Reklam panoları ve billboardlarda çalışmalar olabilir. Sürücü kurslarında bisikletlilerin araç olduğu yönünde eğitim verilebilir. Güvenli bisiklet yolları hayata geçirilebilir" dedi.



'KENT İÇİNDE DE BİSİKLET KULLANIYORUZ'



Bisikletleri ile birlikte yaşamda yer edinmek istediklerini kaydeden Ömer Acıoğlu da şunları söyledi: "Sadece doğada, trafiğin olmadığı yerde bisiklet kullanmıyoruz. Kent içinde de bisiklet kullanıyoruz. İşimize, okulumuza bisikletle gitmek istiyoruz. Şoförler arkadan bize çok fazla yaklaşıyor. Bu bizi korkutup hata yapmamıza sebep oluyor."









İKİ YILDA 238 BİSİKLETLİ KAZALARDA CAN VERDİ



TÜİK’in verilerine göre 2018-2020 yıllarında 15 bin 842 bisiklet, trafik polisi sorumluluk bölgesinde kazaya karıştı. Yine aynı yıllarda bisikletli kazada ölen sürücü sayısı 238 olarak açıklandı. Son kazalarla birlikte ölen kişi sayısının 258’ye çıktığı tahmin ediliyor.