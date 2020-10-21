Bisikletli gezgin Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü anısına Ankara'ya gidiyor

Özel bir firmada çalışan ve bisikletiyle Türkiye'yi dolaşan gezgin Orhan Kotluk, Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıl dönümü anısına Ankara'ya doğru yola çıktı. "18 Mart Çanakkale şehitlerine saygı" adı altında daha önce Adana'dan Çanakkale'ye bisikletiyle giden Kotluk, Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünü de unutmadı. Bugüne kadar düzenlediği etkinliklerde 25 bin kilometre yol yapan Kotluk, son hazırlıklarını tamamlayarak Cumhuriyet Meydanı'ndan Anıtkabir'e doğru pedal çevirmeye başladı.

Orhan Kotluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı'nın önemine vurgu yaparak, "Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İzmir'den Anıtkabir'e pedal çevirerek, Ata'mızın huzuruna çıkacağım. Bu etkinliğimizi aziz şehitlerimize ve gazilerimize saygı ve minnet borcu olarak yapıyorum. Bu vatanın, bu bayrağın kolay elde edilmediğini, kazanılmadığını insanlara anlatabilmek, farkındalık yaratmak için tamamen kendi düşüncelerimle çıkıyorum bu yola. Hiçbir kurum ve şahsı temsil etmiyorum." diye konuştu.









Geziye tek başına çıktığını anlatan Kotluk, "Hava şartları uygun olursa bir haftada Anıtkabir'e ulaşmayı planlıyorum. Dumlupınar Şehitliği'ni, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı yeri, Duatepe'yi ziyaret edeceğim. Ardından Anıtkabir'de Ata'mızın huzuruna çıkacağım." dedi.