Bisikletle tura çıkmaya hazır mısınız?

Bisikletle yollara düşmeden önce tura çıkacağınız mevsimi iyi seçmelisiniz. Bunun için hava durumuna bakıp ona göre tarih belirlemeniz gerekiyor. Soğuk, yağış ve rüzgârı da göz önünde bulundurmalısınız. Akıllı telefonunuzda navigasyonlu bir rota ve antrenman uygulaması olan ‘Strava’yı kullanıyorsanız, buna eşleştirilebilen anlık hava durumu uygulaması ‘Epic Ride Weather’ da kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi rotamızı yapalım; İstanbul’dan bisiklet sürerek çıkmak biraz sıkıntılı olabilir. O yüzden feribotla Bandırma’ya geçmek daha mantıklı olacaktır. Bandırma’dan Yenice’ye doğru araçların az olduğu manzaralı ve tırmanışlı harika bir yol var. Yenice’den sonra Çanakkale’ye Çan üzerinden yine güzel bir yoldan ulaşabilirsiniz. Burası toplamda 180 kilometre ve

2 bin 100 metre tırmanış içeriyor. Ama göreceksiniz, yol gerçekten çok zevkli. Çanakkale’de konaklayabilirsiniz. Ertesi gün Çanakkale’den Ezine, Ayvacık, oradan da sahil boyunca Akçay ve Ayvalık’a varabilirsiniz. Genellikle anayoldan gitseniz de bisiklet için iyi bir yol. Toplam 175 kilometre ve 1.300 metre tırmanış içeriyor. Eğer fazla gelir derseniz rotayı Akçay’da da bitirebilirsiniz.

Üçüncü gün istikamet İzmir.

Bu yol az tırmanışlı ve daha rahat bir rota. 150 kilometrede 500 metre tırmanışı var ve biraz rüzgârlı; sürüşünüzü etkileyebilir. Bu yüzden başta da dediğim gibi yola çıkmadan önce hava durumunu mutlaka kontrol edin. Şanslıysanız rüzgâr arkadan esecektir. GPS kullanmanız size büyük zaman kazandıracaktır. Mutlaka yol bilgisayarı kullanarak rotanızı oradan takip etmelisiniz.

UZUN YOLCULUĞUN OLMAZSA OLMAZLARI

◊ Öncelikle yedek bir tayt ve forma almalısınız. Kaskın altına şapka ve baf olmalı. Bunların dışında yelek, uzun kollu rüzgârlık, yağmurluk ve yedek çorap kesinlikle gerekiyor. Kalacağınız yerde giymeniz için bir tişört ve bir şort bulundurun. Kıyafet olarak bunlar yeterli olacaktır.

◊ Teknik malzeme olarak üç tane iç lastik, dış lastik yaması, pompa, zincir pimi, zincir yağı, yedek kadro kulağı bulundurmanız yeterlidir.

◊ Takviye vitaminler de alabilirsiniz yanınıza. Ayrıca ağrı kesici ve kas gevşetici ilaç da bulundurmanızda fayda var. Mutlaka güneş kremi ve alerji için bir krem de çantanıza atın.

◊ Pandemi sürecinde olduğumuzu unutmayın, yanınızda mutlaka fazladan maske bulundurun.

◊ Yolda susuz kalmamaya özen gösterin ve beslenmenizi ihmal etmeyin. Sık aralıklarla bir şeyler atıştırmanız gerektiğini unutmayın.

ROTALAR CEBİNİZDE

Strava uygulamasını kullanıp takip edebileceğiniz rotalar

◊ Bandırma, Yenice, Çanakkale

◊ Çanakkale, Ayvacık, Akçay, Ayvalık

◊ Ayvalık, İzmir