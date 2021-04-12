Bisiklet dostu oteller

Sürdürülebilir turizm kapsamında, bisiklet turizmi teşvik ediliyor ve bisiklet dostu konaklama tesislerine Turizm Bakanlığı tarafından bir belge veriliyor. ‘Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi’ sertifikası sahibi olan bu tesislerin tam listesine Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) internet sitesi tga.gov.tr’den ulaşabilirsiniz.

Sertifika, tatillerinde pedallamayı tercih eden konuklara bisikletlerinin bakımından özel menülere pek çok farklı kolaylığın sağlandığını tescil ediyor. Bu sertifikayı almak konaklama hizmeti sunanlar açısından da birçok avantaj barındırıyor. Kriterleri karşılayarak sertifika almaya hak kazanan otellere Türkiye’nin resmi turizm tanıtım platformu GoTürkiye.com üzerinden etkin tanıtım desteği veriliyor ve bisiklet turizmi rotalarıyla da eşleştiriliyor.

TAMİRAT ALTYAPISI GEREK

Bisiklet dostu konaklama tesisleri kriterleri arasında otellerin bisiklet dostu faaliyetlerini internet sitelerinden duyurmalarından bisiklet rotaları hakkında bilgi sahibi personel istihdam etmelerine, bisikletçilere özel menüler çıkarmalarından park ve tamirat altyapısına ve hızlı çamaşır yıkama-kurutma sistemlerine sahip olmalarına kadar bisikletçilerin konaklamalarında hayatlarını kolaylaştıracak birçok uygulama var.

Avrupa’da bisiklet turizminin ekonomik değeri yıllık 44 milyar Euro ve sektör yaklaşık 700 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bu nedenle büyük bir potansiyeli olan bu alana yatırım yapmak isteyenler de bu tür tatil yapanlar da teşvik ediliyor.

Haberimizde bisiklet ve motosikletle çıkılabilecek detaylı tur önerilerimiz var ancak daha geniş bir öneri listesi görmek isterseniz bakanlığın internet sitesine de bakabilirsiniz.

Turizm Bakanlığı ve TGA tarafından geliştirilen, Türkiye’nin dört bir yanından rotaların yer aldığı gocyclingturkiye.com’da bölgesel rota seçeneklerinin yanı sıra yol bisikleti ve dağ bisikleti rotalarının detaylı teknik bilgileriyle güzergâh ve rotalara ulaşım, konaklama ve yeme-içme imkânlarına dair bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca aynı adreste rotaların geçtiği bölgelerdeki doğal ve tarihi zenginlikler hakkında çeşitli bilgiler bulabilirsiniz.

Bisiklet dostu otellerden Antalya Serik’teki Club Mega Saray, 400 metrelik kum plajıyla yabancı bisikletçileri cezbediyor.