Birkaç saatte huzura kaçış rotaları

Kaplıca cenneti: SAKARYA / KUZULUK

Burası Sakarya’da Akyazı’ya bağlı kaplıca bölgesi... Soğuk sonbahar günlerinde sıcak bir hafta sonu geçirmek isteyenler için burası doğru adres. Öyle ki Kuzuluk evlerinde normal musluğun yanında, kaplıca suyu akan bir musluk bulunuyor. Yolculuk süreniz iki saat. Her taraf orman ve dağlarla çevrili… Bölgeye gelmeden önce Yarımcada bulunan ve Atatürk’ün Kocaeli’nde kahve içtiği yer olan ‘Yarımca Türk Kahvesi’nde kahve içebilirsiniz. Bahçesinde 650 yıllık çınar ağacı bulunuyor. Hatta o çınara Fatih Sultan Mehmet’in atını bağladığı rivayet edilir. Gelelim Kuzuluk’a... Güzel bir kaplıca terapisinden sonra Kerimali Dağı’nda yürüyüş yapıp Sakarya Ovası’nda kaybolabilirsiniz. Bu arada köy pazarındaki bazlamaların tadı da enfes.

Yoğurduyla ünlü: KOCAELİ / KANDIRA



İstanbul-Kandıra arası iki saat. Buranın tadını çıkarmak ve kafa dinlemek için sonbahar en ideal zaman. Yollar boylu boyuna orman. Kandıra yoğurdunun tadına baktıktan sonra rotayı Kerpe ve Kefken’e çevirin. Kerpe’nin en iyi balıkçısı ‘Karagöz Restoran’da palamut ızgara yemenin tam zamanı. Görülecekler listesine mutlaka Pembe Kayalar’ı da ekleyin. Sultanahmet Camii ve Anadolu Hisarı için buradaki kayalar kullanılmış. Görüntüsü büyüleyici.









Tarihle iç içe: KIRKLARELİ / KIYIKÖY

Kıyıköy, Kırklareli sınırları içinde yer alan, İstanbul’a iki saat uzaklıkta bir sahil kasabası burası. İğneada kadar uzun olmasa da görülmeye değer bir kumsalı var. Sokaklar iki katlı ahşap evlerle çevrili. Balıkçı barınakları ve eskiden korsanlar tarafından kullanılan mağaralar çok dikkat çekici. Şansınıza hava güzelse Pabuçdere ile Kazadere’de mutlaka sandal keyfi yapın. Ayrıca kasabanın biraz dışında kalan Aya Nikola Manastırı, Bizans dönemindeki kaya manastırlarının en iyi örneklerinden ve ilk Hıristiyanlar buraya yerleşmiş. Bizans döneminden kalma sur içinde restore edilen Atakale Butik Otel’de konaklayabilirsiniz.



Her mevsim güzel: SAKARYA / SAPANCA



Sapanca Marmara Bölgesi’nde doğal bir film platosu gibi... İstanbul’dan yola çıktığınızda 1,5 saat sonra buradasınız. Hem gölü hem de doğal güzellikleriyle her mevsim âşık olunacak cinsten. Göl kıyısındaki bin bir çeşit bitki ve sonbaharla gelen renk cümbüşü harika. Gezdikçe Bizans dönemi anıtları ve lahitleri çıkacak karşınıza. Her adım bir tarih... Konaklama için göl kıyısı ve restoranlara yakın Sapanca Bungalov çok ideal.









Biraz nostalji, biraz huzur: BOLU / MUDURNU

İstanbul’dan yola çıktığınızda 2,5 saatlik yolculuktan sonra çam ormanlarının kapladığı ilçeye adım atacaksınız. Cumartesi günleri kurulan halk pazarında Mudurnu tarhanası ve yöreye özgü meyvelerden yapılan reçel gibi yiyeceklerden mutlaka alın. İlçe eski ev ve konaklarla dolu. Örneğin, Keyvanlar Konağı, Armutçulular Konağı ve Hacı Abdullalar Konağı’nı mutlaka görülecekler arasında.