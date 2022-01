Biraz Avrupa, biraz kayak, çokça mutluluk

Zoru sevenler için

St. Anton, Avusturya



Avrupa’nın en karlı bölgelerinden olan Arlberg’deki St. Anton, 305 kilometrelik pistleri, 200 kilometrelik toz karlı pist dışı rotaları, 88 liftiyle kayak ve snowboard’cular için tam bir cennet. St. Anton, Zürih ve Münih havalimanlarına arabayla 2-3 saatlik bir mesafede. Trenle geçmek isterseniz Zürih’e uçmanız en uygunu. St. Anton küçük bir kasaba olduğu için istasyondan merkezdeki otellere yürüyerek ulaşmak çok kolay. Aynı şekilde otellerden teleskiler de yürüme mesafesinde. ‘Kayağın beşiği’ olarak anılmasının sebebi, modern kayağın babası sayılan Johann Schneider’in burada doğmuş olması. Pistler amatör kayakçılar için kesinlikle uygun değil.



Bildiğiniz mavi pistleri kırmızı, kırmızıları siyah kabul edin. St. Anton’da genç kitlenin kayak dışında keyfine keyif katan parti mekânları MooserWirt ve Krazy Kanguruh. Kalite ve lüks isteyenlere St. MorItz, İsv içre Avrupa’nın tam ortasında, İsviçre’nin Engadine Vadisi’ndeki St. Moritz kasabası Dorf ve Bad olarak iki bölgeden oluşuyor. Ulaşım en kolay Zürih’ten trenle. Kalite ve lüksün daha öte, başka bir tarifinin yapılamayacağı zirve nokta burası. Kayak tesisleri, pistler, oteller, gece hayatı insanları gibi ölçülü ve düzenli. 1864’te kurulan kasabanın sokakları üst düzey butikler, kafe-restoranlar şık insanlarla dolu. Öğlen yukarıda Randolins İstasyonu yakınında El Paradiso’nun panoramik manzarası eşliğinde Fransız-İtalyan mutfağından yemeğinizi yiyin. Akşam yemekten önce veya sonra dünyanın en eski dağ oteli Badrutt’s Palace’ta King’s Club’a uğrayın. Yemek için Dal Mulin veya Hauser’e gidebilirsiniz. Geceyi Hemingway Bar’da bitirin. Ocak ayının sonunda buz tutan St. Moritz Gölü’nde snow polo yarışları ve şubat ayının üç pazar günü ‘white truf’ kızaklı at yarışları yapılıyor.



Çocuklu ailelere uygun

Megeve, Fransa



Haute-Savoie bölgesinin nezih ve şık kasabası Megeve, Cenevre’den sadece 1 saat uzaklıkta, 1.100 metre yükseklikte kurulmuş bir kayak merkezi. 3 ana kayak bölgesinde toplam 88 lift ve 300 kilometre uzunluğunda pistleri var. Mont Blanc’a kadar uzanan göz alıcı dağ manzaraları ve özgünlüğünü koruyan ortaçağ kasabası havasındaki merkeziyle masalsı bir görünüme sahip.





St. Anton



1900’lerde Baron Rothschild tarafından keşfedilmiş ve St. Moritz’e alternatif olması istenmiş. Merkezinde Michelin yıldızlı restoranlar ve lüks butikler var. Les Fermes de Marie, Maison de Sibuet Otel Megeve de konaklayabileceğiniz lüks alternatifler. Kayak okulları ve etkinlikleriyle çocuklu ailelerin rahat edeceği bir yer.



Masalsı bir kasaba

Lech, Avusturya



Arlberg bölgesi dünyanın en büyük beş kayak merkezinden biri ve Avusturya’nın en büyüğü. Münih’e 3, Zürih’e 2 saat uzaklıkta. Tren veya otobüsle bölgeye ulaşmak kolay, kayak sezonu nisana kadar sürüyor. Lech, St. Anton, Zürs, Stuben, St. Christoph kasabalarıyla birlikte bölge karlarla kaplanınca hediyelik kar kürelerini andıran görünümüyle Avrupa’nın en sevimli kayak kasabasına dönüşüyor.



Val d’Isere



Geniş pistleri, ısıtmalı teleferikleri, şık ve lüks otelleri, gurme restoranlarıyla uzun yıllardır Avrupa sosyetesinin gözdesi. Flexen Bahn lifti Lech, St. Anton ve Stuben kasabalarını birbirine bağlıyor. Merkezde 88 liftle, toplam 305 kilometrelik kayak imkânı sağlanıyor. Kristiania Hotel’i 1952’de Oslo Kış Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Othmar Schneider kurmuş. Ailenin dünyanın farklı yerlerinden topladığı objeler ve sanat eserleri otelin her yanına yerleştirilmiş. Bu yüzden kendinizi otelde değil, rustik bir hikâyede hissediyorsunuz.



Son yılların yıldızı

Val d’Isere, Fransa



Fransa’nın Savoie bölgesinde, Val d’Isère, Bellevarde, Solaise, Iseran ve Tignes’i kapsayan, 300 kilometrelik pistleri ve 99 liftiyle dünyanın en geniş bağlantılara sahip kayak alanı. Val d’Isère’in son yıllarda yıldızı inanılmaz parladı ve hem eğlence hem kayakta Courchevel’in önüne geçti. Çünkü kesinlikle daha havalı.



Kasaba özgün; taş sütunlu binaları şık, lüks butikler baştan çıkarıcı... Apres ski (kayak sonrası) partileri La Folie Douce’da yapılıyor. Hotel Avenue Lodge 54 odalı, şale tasarımlı en şık otellerinden biri. Pistler arası geçiş kolaylığı sağlayan Val d’Isère akomşusu olan Tignes ile pist bağlantıları da sunuyor.



Uzun sezonun adresi

Tignes, Fransa



Val d’Isère’in kardeş kasabası Tignes’te 2.250 metre yüksekliği nedeniyle her zaman kar görmek mümkün. Sezon ekimden mayısa kadar uzuyor ve otel fiyatları bu yüzden Val d’Isère’e oranla nispeten daha makul. 3 vadide 300 kilometre pist uzunluğuna sahip. Tignes’te farklı yüksekliklerde 5 minik köy var.



Val Claret, Le Lac, Lavachet, Les Brevieres ve Les Boisses. Val Claret 2.100 metrede, Le Lac köyüyle birlikte en iyi otel, restoran ve mağazalara ev sahipliği yapıyor. Diamond Rock Hotel’in 5000 metrekare alana yayılan SPA’sı Alpler’den gelen doğal ürünlerle hazırlanmış güzellik bakımları, masajları, jakuzi ve kapalı sıcak havuzuyla günün bütün kayak yorgunluğunu almak için Tignes’te en doğru adres!



Çılgın kayakçıların gözdesi

VerbIer, İsviçre



Alp Dağları’nın kalbinde, güneşli bir platoda, ahşap dağ evleriyle çevrili Verbier, küçük ve sevimli bir dağ kasabası. Fransa’nın ‘3 Vadiler’i gibi, İsviçre’nin ‘4 Vadiler’i olan Thyon, La Tzoumaz, Nendaz ve Veysonnaz’ı birleştiriyor. Zürih’e 282, Cenevre’ye 167 kilometre uzaklıktaki merkeze gitmek için tren yolunu tercih edin. Trenden sonra kısa bir otobüs yolculuğu veya gondolla Verbier’in merkezine ulaşıyorsunuz.



Avrupa’daki kayak merkezlerinin arasında en çok pist dışı seçeneği ve 400 kilometreyi aşan pistleriyle İsviçre’nin en iddialı kayak bölgesi. Yaklaşık 100 adet ski-lifti var. Acemisinden ustasına her seviyede kayakçıya hitap eden pistlerin yanı sıra özellikle ileri seviyedeki kayakçıların favori adresi. 3.333 metre yükseklikteki Mont Fort ve Avrupa’nın en dik kayak pistlerinden biri olan ‘Tortin’, adrenalin sevenlerin gözdesi. Buradan inerken 100 kilometre hıza ulaşılabildiğini söylüyorlar, çılgın kayakçılara duyurulur!