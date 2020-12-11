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Hürriyet
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Bir zamanlar çok popüler olan şimdi pek fazla kişinin bilmediği 5 kasaba
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 11.12.2020 - 15:52 | Son Güncelleme:

Bir zamanlar çok popüler olan şimdi pek fazla kişinin bilmediği 5 kasaba

Dünyada terk edilmiş birçok kasaba ya da şehirler var. Bu terk edilmiş kasaba ve şehirler sanki devasa zaman kapsülleri gibiymiş gibi hissettiriyor. Sizin için en ilginç olanları listeledik.

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Belchite / Zaragoza- İspanya

Belchite (Belkit), 1936 ve 1939 yılları arasında çıkan İspanya İç Savaşı’nın gerçekleştiği yer olarak ön plana çıkıyor. General Franco tarafında 1937 yılında işgal edilen kasaba, Cumhuriyet Ordusu tarafından saldırıya uğruyor. Yaşanan bu kuşatma Belchite’i yıkık bir kasabaya çeviriyor. Hayalet kasaba olarak tanınan bu şehir şimdilerde bu savaşa tanıklık eden yıkık binaların hayalet şahidi olarak hizmet ediyor.

Bir zamanlar çok popüler olan şimdi pek fazla kişinin bilmediği 5 kasaba



Hercaleneum / Napoli – İtalya

MS 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucunda varlıklı, küçük, Roma sahil beldesi kül altında kalıyordu. Bölgeye yapılan keşifler sonucunda şehirde özel villalar, dükkânlar, günlük kullanılan eşyalar, hamamlar bulunmuş. Şehrin yüzde 75’i keşfedilememiş ya da gömülü bir şekilde yer altında kalmış. Napoli’nin güneyinde bulunan Hercaleneum’a şehirden otobüs ve trenle ulaşım sağlanıyor.

Bir zamanlar çok popüler olan şimdi pek fazla kişinin bilmediği 5 kasaba



Chaco Kanyonu / Yeni Meksika

Chaco medeniyeti MS 800-1100 yılları arasında gelişen, büyüyen bir medeniyet özelliği taşıyor. Bu süre boyunca tören, toplantı ve ticaret merkezi olarak kullanıldı. O zamanın sakinleri tarafından günümüze kadar bozulmadan gelen kumtaşı, kerpiç ve ahşaptan yapılan kivas adı verilen evler ve dairesel törenlerde kullanılan yapılar bulunuyor. 14 kilometrelik düz olmayan bir yolun sonunda bu kanyona ulaşabilirsiniz.

Bir zamanlar çok popüler olan şimdi pek fazla kişinin bilmediği 5 kasaba


Grytviken, Güney Georgia Adası

Eskiden en büyük balina avcılığı istasyonlarından biri olan Grytviken, Güney Atlantik Adası’nda, Güney Atlantik Okyanusu’nun ortasında bulunuyor. Antarktika’nın keşfini yapan Ernest Shackleton adlı kaşifin mezarı bu kasabada olduğu için kasaba değer kazanıyor. Grytviken, şu an bir müzeye ve kiliseye sahip.

Bir zamanlar çok popüler olan şimdi pek fazla kişinin bilmediği 5 kasaba



Bhangarh / Rajasthan - Hindistan

Hindistan’da bulunan bir köy olmakla beraber tarihi kalıntılarıyla ünlü eski bir hayalet kasaba. 1720 yılında Jaipur rajaları tarafından fethedildikten sonra halk tarafından terk edilmeye başlandı. 17. yy ve öncesinden kalma tapınaklar, harabeler, pavyonlar, kale ve bir ortaçağ çarşısının bulunduğu köyde yerlilere göre gün batımından sonra ruhların ortaya çıktığı söyleniyor. Hindistan Hükümeti tarafından yazılan tabelada şöyle yazıyor: “Gün doğumundan ve batımından önce Bhangarh sınırlarına girmek kesinlikle yasaktır. Bu kuralara uymayan kişilere yasal işlem başlatılır”

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