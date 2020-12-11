Bir zamanlar çok popüler olan şimdi pek fazla kişinin bilmediği 5 kasaba

Belchite / Zaragoza- İspanya



Belchite (Belkit), 1936 ve 1939 yılları arasında çıkan İspanya İç Savaşı’nın gerçekleştiği yer olarak ön plana çıkıyor. General Franco tarafında 1937 yılında işgal edilen kasaba, Cumhuriyet Ordusu tarafından saldırıya uğruyor. Yaşanan bu kuşatma Belchite’i yıkık bir kasabaya çeviriyor. Hayalet kasaba olarak tanınan bu şehir şimdilerde bu savaşa tanıklık eden yıkık binaların hayalet şahidi olarak hizmet ediyor.









Hercaleneum / Napoli – İtalya



MS 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucunda varlıklı, küçük, Roma sahil beldesi kül altında kalıyordu. Bölgeye yapılan keşifler sonucunda şehirde özel villalar, dükkânlar, günlük kullanılan eşyalar, hamamlar bulunmuş. Şehrin yüzde 75’i keşfedilememiş ya da gömülü bir şekilde yer altında kalmış. Napoli’nin güneyinde bulunan Hercaleneum’a şehirden otobüs ve trenle ulaşım sağlanıyor.









Chaco Kanyonu / Yeni Meksika



Chaco medeniyeti MS 800-1100 yılları arasında gelişen, büyüyen bir medeniyet özelliği taşıyor. Bu süre boyunca tören, toplantı ve ticaret merkezi olarak kullanıldı. O zamanın sakinleri tarafından günümüze kadar bozulmadan gelen kumtaşı, kerpiç ve ahşaptan yapılan kivas adı verilen evler ve dairesel törenlerde kullanılan yapılar bulunuyor. 14 kilometrelik düz olmayan bir yolun sonunda bu kanyona ulaşabilirsiniz.









Grytviken, Güney Georgia Adası



Eskiden en büyük balina avcılığı istasyonlarından biri olan Grytviken, Güney Atlantik Adası’nda, Güney Atlantik Okyanusu’nun ortasında bulunuyor. Antarktika’nın keşfini yapan Ernest Shackleton adlı kaşifin mezarı bu kasabada olduğu için kasaba değer kazanıyor. Grytviken, şu an bir müzeye ve kiliseye sahip.









Bhangarh / Rajasthan - Hindistan



Hindistan’da bulunan bir köy olmakla beraber tarihi kalıntılarıyla ünlü eski bir hayalet kasaba. 1720 yılında Jaipur rajaları tarafından fethedildikten sonra halk tarafından terk edilmeye başlandı. 17. yy ve öncesinden kalma tapınaklar, harabeler, pavyonlar, kale ve bir ortaçağ çarşısının bulunduğu köyde yerlilere göre gün batımından sonra ruhların ortaya çıktığı söyleniyor. Hindistan Hükümeti tarafından yazılan tabelada şöyle yazıyor: “Gün doğumundan ve batımından önce Bhangarh sınırlarına girmek kesinlikle yasaktır. Bu kuralara uymayan kişilere yasal işlem başlatılır”