Bir kış masalı: Lapland

Lapland olarak en çok aktivitenin yaşanabileceği yer ‘Finlandiya-Lapland’i. Bölgede kutup iklimi hâkim. Aralık ayından nisana kadar zaman zaman eksi 40’a kadar düşüyor.

Kuzey ışıklarını görmek tamamen şans mı yoksa var mı başka bir yolu?



Kuzey ışıklarını yakalamak için açık, karanlık bir gökyüzü ve biraz da şans lazım. Güneşten gelen solar rüzgârların atmosfer ile etkileşime girmesiyle oluşuyor bu büyülü ışıklar. Görme ihtimalinizin yüksek olduğu zamanlar ekinokslara yakın dönemler. Yani 23 Eylül – 21 Mart arası. Peki bu dönemde her gün görülebiliyor mu? Bu konuda net bir şey söylemek çok zor. En aktif olarak görülebilecek saatler gece 22.30 ve 02.30 arası. Ancak öncesi ve sonrasında da görülebilir.









Yeşil, mor ya da kırmızı renklerde görebileceğiniz bu ışıkları bazen sadece 5 dakika, bazen de tüm gece görmek mümkün olabiliyor. Akıllı telefonunuzdan takip edebileceğiniz kuzey ışıklarına özel uygulamalar var. Bulunduğunuz yerde anlık olarak kuzey ışıklarını görme ihtimalinizi gösteriyor.



Beyazlığın içinde Noel Baba Köyü: Santa Claus Village

Kutup çizgisini (Arctic Circle) geçtiğiniz anı bir fotoğrafla ölümsüzleştireceğiniz yerdesiniz. Kapıda dev bir çam ağacı sizi karşılıyor. Tüm köy ışıklarla süslenmiş, içerisinde ahşap kulübelerden restoran, kafe ve hediyelik eşya dükkânları var. Burada Noel Baba’nın ofisine gidip onunla tanışabilir, buz kaydırağına binebilir ve Eskimo evini gezebilirsiniz. Ayrıca ren geyikleri ile köyü turlayabilirsiniz. Buradaki postaneden sevdiklerinize bir kartpostal göndermeyi ihmal etmeyin. Noel Baba Köyü Rovaniemi merkeze sadece birkaç km uzaklıkta.









Unutulmayacak bir eğlence: Ren Geyikleri ve Husky Safarisi



Battaniyelere sıkıca sarılıp ren geyiklerinin çektiği kızakla ormanda yapacağınız bir gezi hayal edin. Lapland’te bu hayalinizi gerçekleştirmeniz çok kolay. Ayrıca Alaska ve Sibirya türü binlerce husky cins köpeklere ev sahipliği yapıyor bu bölge. Bir grup husky köpeğinin çektiği kızaklarla Lapland’in karla kaplı doğasında kilometrelerce gidiyorsunuz. 2021 tatil planlarınıza Lapland’ı listenize mutlaka ekleyin…







