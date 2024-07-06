Bir fincan kahve fiyatına satılık arsalar! ‘Telefonlarımız susmuyor çok fazla talep var’ | 1000 kişilik nüfusa sahip, tak şart ise…

Güney Avrupa’da birçok küçük köy ve kasabada uzun zamandır 1 Euro’ya ev satışı kampanyaları devam ediyor. Avrupa’da oldukça ses getiren bu proje, ev sahibi olmayı düşünenler için cazip fırsatların yanında insanların hayatlarını değiştirebilecekleri bir macera da sunuyor.



Şimdi de benzer bir durum Kuzey Avrupa’da İsveç’te yaşanıyor. Ülkenin başkenti Stokholm’ün güneybatısındaki Götene kasabasında 1 İsveç Kronu’ndan başlayan fiyatlarla arsa satılıyor.







1000 KİŞİLİK NÜFUSA SAHİP1000 KİŞİLİK NÜFUSA SAHİP



Göteborg'un yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Götene kasabası, İsveç'in Västra Götaland ilinde yer alıyor. Küçük bir yerleşim yeri olan Götene, tipik İsveç köy yaşamının özelliklerini taşıyor. Kasabada yaklaşık olarak 1000 kişi yaşıyor.



Kasaba tarihî açıdan da zengin bir geçmişe sahip. Burada Orta Çağ'dan kalma bazı tarihi yapıları ve geleneksel İsveç mimarisini görmek mümkün. Götene'nin ekonomisi ise tarım, küçük ölçekli ticaret ve hizmet sektörüne dayanıyor. Bölge genellikle sakin ve huzurlu bir yaşam tarzıyla öne çıkıyor ve bu nedenle İsveç’in diğer bölgelerine göre daha az nüfusa sahip.



Götene yürüyüş sevenlerin de uğrak adresi… Kasaba, küçük bir dağ olan Kinnekulle’ye ev sahipliği yapıyor. Burada kolay-orta-zor olmak üzere üç adet yürüyüş yolu bulunuyor. Ayrıca Götene; Platåbergens Jeoparkı, Lake Vänern Takımadaları ve Mount Kinnekulle Biyosferi gibi iki UNESCO Dünya Mirası Alanı’na da çok yakın bir konumda yer alıyor.







PEKİ, NEDEN BU KADAR GÜZEL BİR KASABA TOPRAKLARINI ACİL BİR ŞEKİLDE SATIYOR?



Belediye Başkanı Johan Månsson, bunun mevcut ekonomik durgunluk ve kırsal nüfusun azalmasının bir kombinasyonu olduğunu söyledi.



CNN'e konuşan Månsson, “Bölgemizde ve İsveç genelinde konut piyasası, yüksek faiz oranları ve biraz da durgunluk nedeniyle şu anda çok yavaş. Bu nedenle piyasayı biraz hareketlendirmek istedik. Tüm bunların dışında kayıtlarımıza baktığımızda düşük doğum oranları ve yaşlanan bir nüfus da gördük. Bu nedenle bir şeyler yapmamız gerekiyordu” dedi.



‘TELEFONLARIMIZ SUSMUYOR BİNLERCE TALEP VAR’



Ekibiyle yaptıkları toplantıda uzun yıllardır piyasada olup satılmayan 30 arsayı sembolik bir ücret karşılığında satmaya karar verdiklerini söyleyen Månsson, “Bu proje üzerinde çok düşündük ve sonunda adım atmaya karar verdik. Ancak işler biraz büyüdü, sansasyon haline geldi, çok şaşkınım” ifadelerini kullandı.



Månsson, geçen ay yaklaşık 30 alıcıyla birlikte planın başlatıldığını açıkladı. Belirlenen bu alıcıların dördü, metrekare başına bir kron fiyatından arsa satın aldı. Arsa büyüklükleri 700 ila 1200 metrekare arasında değişiyor.



Ancak Månsson bu satışlardan sonra işlerin çığırından çıktığını da ifade ederek “Proje bir anda çok popüler oldu. Telefonlarımız susmuyor ve binlerce talep var. Belediye binasındaki telefon santralimizde iki kişi çalışıyor ve son birkaç gündür epey yoruldular. Temelde kriz modunda olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.



Yüksek talep nedeniyle başkan Mansson dünyanın dört bir yanından çağrılar geldiğini söylerken yetkililer, nasıl ilerleyeceklerini belirlemek için satış sürecini ağustos ayının ortasına kadar durdurdu. Satışlar yeniden başladığında, araziyi sadece metrekare başına 1 krona satmak yerine bir ihale süreci başlatılacağı üzerinde tartışılıyor.







TEK BİR ŞART BULUNUYOR



Mansson, bir ev inşa etmenin maliyetinin genellikle 3 ila 4 milyon krona yani 280 bin ila 375 bin dolar civarında olduğunu söylüyor. Arsaların maliyeti genellikle 500 bin krona yani 47 bin dolara mal oluyor. Şu ana kadar herkes bir arsa satın alabiliyor; İsveç'te ikamet etmelerine ya da orada kalıcı olarak yaşamayı taahhüt etmelerine gerek yok. Belediyenin tek şartı ise arsanın satın alınmasından itibaren iki yıl içinde evin inşasına başlanması.



İTALYA’DAKİ GİBİ UCUZ EVLER DAHA DA ARTACAK



Görünen o ki Götene kasabasındaki satışlar bu 30 arsayla sınırlı kalmayacak. Zaten Mansson, İtalya'daki kırsal toplulukların meşhur ‘1 Euro’luk’ evlerine benzer bir tür ucuz konut planı yapabilmelerinin “imkânsız olmadığını” açıkladı.



Başkan, "Çok daha fazla arazimiz var ve oturup sadece bu 30 arsadan daha fazlasını yapmak için bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakmamız gerekecek. Alıcılara sunulacak bazı ek şeylere ihtiyacımız var. Bu aslında küçük bir gösteriydi; bir veya ikisini satabilirsek şanslı olacağımızı düşünüyorduk. Daha fazlasını yaptık. Devamını getirebiliriz” ifadelerini kullandı.



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