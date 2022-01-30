Bir dünya mirası
Fotoğraftaki yapı Aziz George Kilisesi, bulunduğu kasabanın adı da Lalibela. 12’nci yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği düşünülen kilise, yekpare kayaya oyulmuş. Bulunduğu ülkenin hac merkezi. İlk bakışta erişilmez gözükse de bölgedeki diğer kiliselere tünellerle bağlı. UNESCO Kültür Mirası Listesi’ndeki yapının yüksekliği 15 metre.
Fotoğraftaki yapının bulunduğu ülkenin adını biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 30 Ocak Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)
Geçen haftanın kazananı Ercan Yamen (Namib Çölü)