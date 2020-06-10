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Bingöl'ün kalp şeklindeki gölü: Gerendal
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 10.06.2020 - 09:38,Son Güncelleme:

Bingöl'ün kalp şeklindeki gölü: Gerendal

Bingöl'ün önemli doğa turizmi noktaları arasında yer alan kalp şeklindeki Gerendal Gölü, turistlerden ilgi görüyor.

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İl merkezine 18 kilometre uzaklıktaki 2 bin 323 rakımlı Şaban köyü yaylasında bulunan ve yılın 12 ayında su seviyesi hiç değişmeyen kalp görünümlü Gerendal Gölü, zorlu ulaşım şartlarına rağmen bölgeye ulaşan doğaseverler ve fotoğraf meraklılarını ağırlıyor.

Bingölün kalp şeklindeki gölü: Gerendal


Elazığ'dan gölü görmeye gelen Mustafa Yılmaz, ilk kez geldiğini ve karşılaştığı manzaradan çok etkilendiğini ifade ederek, fotoğrafsever arkadaşlarına da tavsiye edeceğini söyledi.

Bingölün kalp şeklindeki gölü: Gerendal


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