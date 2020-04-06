MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBingöl'de bahar ve kış bir arada
GeriSeyahat Bingöl'de bahar ve kış bir arada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Bingöl'de bahar ve kış bir arada
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 10:15,Son Güncelleme:/

Bingöl'de bahar ve kış bir arada

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yerde duran kara rağmen baharın müjdecisi olarak bilenen kardelen çiçekleri iki mevsimin güzelliğini gözler önüne serdi.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Nisan ayına karla giren Karlıova’da, iki mevsim bir arada yaşanıyor. Bir yanda bahar havası bir yandan da hala kış mevsimi yaşanan ilçede kardelen çiçekleri açmaya başladı. Kardelenlerin açtığını ancak öksüz kaldıklarını söyleyen vatandaşlardan Abdurrahman Bingöl, çocukların salgın nedeniyle evden çıkamadıklarını ve çiçekleri toplayamadıklarını söyledi.

Bingölde bahar ve kış bir arada


Bingöl, “Nisan ayında yağan kara rağmen kardelen çiçekleri yine açtı. Kardelenler boy boy verdiler ama öksüz kaldılar. Şimdi onları koparacak ne öğrenciler ne çocuklar ne de öğretmenler var. Salgından dolayı herkes evlerde, içeride. Ne olacağı da belli değil. Allah tüm ülkenin, insanların yardımcısı olsun” dedi.

Bingölde bahar ve kış bir arada


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle