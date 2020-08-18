Bin 200 metre rakımdaki doğal güzellik

Pazaryeri ilçesine 18 kilometre uzaklıkta bin 200 metre yükseklikte bulunan Bozcaarmut Göleti başta günü birlik ziyaretçileri ağırlasa da son zamanlarda hafta sonları kamp için gelen doğaseverlerin gözdesi olamaya devam ediyor. Çam ağaçlarının arasında temiz havası ile Bilecik’in en gözde mesire alanlarının başında bulunan Bozcaarmut Gölet’inde hafta sonları yoğunluk yaşansa da ziyaretçiler tarafından her gün tercih ediliyor.





Günün her saati ayrı güzelliğe sahip olan, yeşil çam ormanı temiz havası ile ziyaretçilerini büyüleyen Bozcaarmut Göleti başta Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kütahya, İzmir ve Ankara’dan olmak üzere ülkenin birçok bölgesinden ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kamp ve taravan tatili için de oldukça uygun olan Bozcarmut Göleti, tutkunların önemli rotalarından biri haline geldi. Doğası bozulmamış, bol oksijenli yerlerden biri olması da kamp tutkunlarının vazgeçilmezi olması için en önemli sebep. Doğa içinde keyifli bir hafta sonu geçirmek için tercih edilecek rotalar arasında ilk sıralarda yer alan gölet, yaz kış demeden ülkenin her yerinden ziyaretçi çekiyor.