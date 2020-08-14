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Hürriyet
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Bilbilan yaylasında sisle gelen masalsı güzellik
Seyahat
AA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 15:23,Son Güncelleme:

Bilbilan yaylasında sisle gelen masalsı güzellik

Ardahan ile Artvin sınırındaki Bilbilan yaylasında yoğun sis oluştu. Sisin sunduğu manzaralar, görenleri hayran bırakıyor.

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Ardahan ile Artvin sınırındaki Bilbilan yaylasındaki sisin sunduğu manzaralar, görenleri hayran bırakıyor. Bölgede bir süredir etkili olan sıcak havada Ardahan-Artvin sınırında yükselen ünlü Bilbilan yaylasını sis bürüdü. Aralıklarla etkisini sürdüren sis özellikle 2 bin 580 rakımdaki Bilbilan yaylasını masalsı bir havaya soktu. 

Bilbilan yaylasındaki vatandaşlardan Volkan Yıldız, AA muhabirine yaz aylarında özellikle burayı tercih ettiklerini belirterek, "Şu an burada insanlar üşüyor, hava serin, manzara ise harika. Bilbilan, sıcak havada bunalanların gelip yaşaması ve görmesi gereken yer." dedi. Öte yandan sisin etkisi attırdığı Ardahan-Ardanuç kara yolunda görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

En az Bilbilan yaylası kadar güzel yaylaları olan Ardahan'da gidebileceğiniz diğer yaylalar ise, Yalnızçam yaylası ve Göle Okçuoğlu yaylası. 

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