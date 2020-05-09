Beylerbeyi Sarayı Nerede? Beylerbeyi Sarayı Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Beylerbeyi Sarayı son aylarda internet üzerinden en çok araştırılan yapılardan biridir.

Beylerbeyi Sarayı Nerede?

Beylerbeyi Sarayı İstanbul'da bulunan bir tarihi saraydır. İstanbul'un Üsküdar'ın Beylerbeyi mahallesinde yer almaktadır.

Beylerbeyi Sarayı Tarihi

Beylerbeyi Sarayı Osmanlı imparatorluğu döneminde Sultan Abdülaziz zamanında yaptırılan bir saraydır. Beylerbeyi Sarayı yapımına 1863 yılında başlanmıştır. Yapımı yaklaşık olarak 2 yıl süren Beylerbeyi Sarayı 1865 yılında tamamlanmış ve açılmıştır. Beylerbeyi Sarayı ünlü Ermeni mimar olan Sarkis Balyan tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı mimarisi ile inşa edilen sarayın yeri tarihi bir yerdir. Beylerbeyi Sarayı yabancı devlet adamlarının ağırlanacağı, padişahların sayfiye mekanı olacağı bir yer amacı ile inşa edilmiştir. Beylerbeyi Sarayı'nı inşa eden Sarkis Balyan aynı zamanda Dolmabahçe Sarayı'nı da inşa etmiştir.

Beylerbeyi Sarayı mimarisi için batı mimarisinden de esinlenilmiştir. Sultan Abdülhamit Han tahttan indirildikten sonra Beylerbeyi Sarayı'nda invizaya çekilmiştir. Sultan Abdülhamit Han ömrünün son altı yılını bu sarayda geçirmiştir.

Beylerbeyi Sarayı Özellikleri

- Beylerbeyi Sarayı toplam 3 katlı bir saraydır.

- Sarayın bir adette bodrum katı bulunmaktadır.

- Beylerbeyi Sarayı'nda toplam 23 oda ve 6 adette salon bulunmaktadır.

- Sarayın haremlik ve selamlık olarak iki ana bölümü bulunmaktadır.

- Beylerbeyi Sarayı içerisinde Osmanlı bayrakları ve Osmanlı askerlerinin motifleri yer almaktadır.

- Sultan Abdülaziz'e özel gemi hatları ile süslenmiş motifler de yer almaktadır.

- Harem ve Mabeyn bölümleri bulunmaktadır.

- 65 metre uzunluğa sahiptir.

- Sarayda bir adet banyo bir adet hamam da yer almaktadır.

- Yaklaşık olarak 2500 metre karelik alana inşa edilmiştir.

- Boğaza paralel olarak inşa edilmiştir.

- Sarayın boğaz manzarası bulunmakta olup hemen karşı tarafı Beşiktaş ilçesine bakmaktadır.

- Saray'da aynı zamanda ahırlar da yer almaktadır.

Beylerbeyi Sarayı Hakkında Bilgi

İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan en önemli tarihi saraydır. Sarayın bir bölümü Üsküdar'a bakarken bir diğer bölümü ise Beykoz'a bakmaktadır. Beylerbeyi Sarayı'na ziyaret etmek için Pazartesi ve Perşembe günleri hariç haftanın her günü ziyaret edebilirsiniz. Beylerbeyi Sarayı aynı zamanda yazlık saray olarak kullanılmış bir saraydır.