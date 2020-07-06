MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBeykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor
GeriSeyahat Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 11:00,Son Güncelleme:

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

İstanbul’un simgesi 3 köprünün en yüksekten izlendiği Karlıtepe Mesire Alanı hafta sonları vatandaşların uğrak noktası oluyor. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar manzara eşliğinde şarkı söylüyor, sosyal mesafeli oyunlar oynuyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul’a alternatif bir mekân olarak kurulan Karlıtepe Mesire Alanı, manzarası, tertemiz havası ve yeşil doğasıyla dinlenmek, piknik ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Hafta sonlarını piknik yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar ise mesire alınına gelerek aileleriyle birlikte piknik yapıyor. Günün yorgunluğunu ve stresini burada atan vatandaşlar yürüş yaparak çocuklarıyla parkta vakit geçiriyor. 

Sosyal mesafeli oyun oynadıklarını söyleyen İshak Karpuz, "Normalde biz halk oyunları oynuyoruz ama kapalı alanlarda oynamaktansa böyle açık doğal yerlerde arkadaşlarımızla buluşmayı tercih ettik. Bu şekilde de eğleniyoruz. Evde toplanmıyoruz bir ortamda toplanmıyoruz, kafede toplanmıyoruz en azından gönlümüz rahat olmuyor. Ama burada gönlümüz rahat bir şekilde arkadaşlarımızla eğlenebiliyoruz” diye konuştu.

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor



Doğayla uyumlu üniteler

Ayrıca ziyaretçilerin piknik, spor ve eğlenceyi bir arada bulabileceği mesirede kır lokantası, büfeler, kameriyeler, seyir terasları, yağmur barınakları, piknik masaları ile mevcut tüm üniteler doğayla uyumlu ahşap malzemelerden yapılmış bulunuyor.

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor



Temiz ve kolay mangal keyfi

Ailelerin temiz bir ortamda mangal yapabilmesi için ise alana 6 adet büyük kameriye de kurulup içinde doğal gazlı mangal ünitelerinin yer aldığı kamelyalarda piknikçiler kilogram başı ücret karşılığında etlerini kendileri pişirecek, dileyenlere görevliler hizmet edebiliyor.

645 araçlık otopark

Alanı boydan boya geçen bin 700 metre uzunluğunda araç yolunun yapıldığı mesireye ziyaretçi yoğunluğu düşünülerek 645 araçlık bir otopark ile ziyaretçilerin ibadet ihtiyaçları için mescitler de yer alıyor.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle