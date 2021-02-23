Beykoz Korusu Nerede Ve Nasıl Gidilir? Beykoz Korusu Tarihi, Giriş Ve Kahvaltı Ücreti Hakkında Bilgi

Güzel İstanbul’un en güzel semtlerinden biri olan Beykoz’da birçok doğa harikası yer bulunmaktadır. Tabiatın en güzel hallerinin görülebileceği ender İstanbul semtlerinden biridir. Tabiatın en güzel yerlerinden biri de Beykoz Korusudur. İstanbul gibi oldukça kalabalık olan, gürültülü ve yeşili az olan bir yerde Beykoz Korusu gibi nadir tabiat harikaları bulunur.



Beykoz Korusu Hakkında Bilgiler



Beykoz Korusunun diğer bir ismi Abraham Paşa Korusudur. İsmini 1833 senesi ile 1918 senesi arasında yaşamış olan Abraham Paşa’dan almaktadır. Günümüzde ise Beykoz Korusu ismi ile anılmaya devam eden koru çok ziyaretçi almaktadır. O dönemde Osmanlı Padişahı Abdülaziz’le oldukça yakın bir dostluğa sahip olan Abraham Paşa ikilisinin oynamış olduğu satranç maçı ardından galip gelmesi ile Beykoz Korusu alanını kazanmıştır.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan korunun günümüzde çok sayıda ziyaretçisi bulunuyor. Halkın ziyaretine açık olması nedeni ile içinde birden dazla farklı alan bulunmaktadır. Kişilerin özellikle hafta sonu vakitlerini keyifli bir şekilde geçirmesini sağlamaktadır. Eski zamanlardan kalan saraya ait kalıntılar, beş adet havuz ve kuş evleri bulunmaktadır. Fransız bahçe mimarlarının zenginleştirdiği Beykoz Korusu fazlaca geniş alana sahip olan mesire alanıdır. Beykoz Korusu ziyaretçileri aileleriyle birlikte ya da sevdikleriyle birlikte piknikte yapabilirler.



Beykoz Korusu Nerede?



Beykoz Korusu İstanbul ilinin Beykoz semtinde yer almaktadır. 150 dönümlük alana sahip olan bu yer Beykoz Korusu olarak halka hizmet vermektedir.



Beykoz Korusu'na Nasıl Gidilir?



Beykoz Korusu'na Beşiktaş, Kabataş ve Eminönü vapurlarıyla ulaşmak oldukça kolaydır. Aynı zamanda Beykoz tarafına giden bütün otobüsler ile Beykoz Korusuna ulaşmak mümkündür.



Beykoz Korusu Tarihi



Beykoz Korusu ismini Mısır Hıdivi Mehmet Ali Paşa’ya yakın olan adamlarından biri Ermeni kökenine sahip Erem Amira’nın torunu olan Abraham Paşa’dan alır. Beykoz Korusunun diğer ismi Abraham Korusudur. Abraham Paşa dönemin padişahı Abdülaziz ile dostluk kurmuştur. Anlatılan bir rivayete göre Abraham Paşa ile Abdülaziz ile oynadığı bir oyunda galip gelmesiyle birlikte korunun olduğu geniş araziyi kazanmıştır. Aynı zamanda Abraham Paşa koru içine yaptırmış olduğu ve Abdülmecid’e hediye etmiş olduğu köşk 1937 senesinde yanıp yok olmuştur. Beykoz Fidanlığının içerisinde yer almakta olan Tarihi Abraham Çiftliğinde ise restorasyon çalışmaları yapılmıştır.



Abdüzlaziz’in arkasından Osmanlı tahtına çıkmış olan Abdülhamit’te Abraham Paşa’nın sahip olduğu İstanbul’daki sahip olduğu geniş topraklardan rahatsız olarak bu araziyi satın almıştır. Paşabahçe Koyuna bakan kısımda Hürriyet Bahçesi ismiyle park olarak düzenleyip halkın kullanımına sunmuştur. Abraham Paşanın sahipliği altındayken koru Fransız bahçe uzmanlarının düzenlemeleriyle, havuzlar, kuşhaneler, köşkler inşa edilmiştir. Koru içine tiyatro yapılmış fakat 1937 senesindeki yangında tamamen yıkılmıştır. İçinde beş adet havuz, iki adet yapay büyük mağara, kayalar ile oluşturulan 3 adet yapay çağlayan bulunur.



Beykoz Korusu Giriş Ücreti



Beykoz Korusu'na girişi ücretsiz şekilde gerçekleşmektedir. Korunun içinde bulunan restoranlarda ücret uygulanmaktadır.



Beykoz Korusu Kahvaltı Ücretleri



Hafta sonları ve havaların güzel olduğu zamanlarda kişiler büyük bir ilgi ile Beykoz Korusu içinde bulunan restoranlar ve kafelere akın etmektedir. Birçok kişinin eşsiz manzara ile kahvaltı yapmayı sevdiği alanlardan biri olan Beykoz Korusunda kahvaltı ücreti kişi başı ortalama 45 ila 55 TL arasındadır.