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Beyaza bürünen Zerzevan Kalesi ve Karasu Çayı'nda kartpostallık görüntüler oluştu
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 20.01.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Beyaza bürünen Zerzevan Kalesi ve Karasu Çayı'nda kartpostallık görüntüler oluştu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Karasu Çayı, kar yağışının ardından beyaza bürünerek güzel görüntü oluşturdu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 2014'ten bu yana kazı çalışmasının yapıldığı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan Zerzevan Kalesi, kar yağışıyla güzel manzaralara sahne oldu.

Beyaza bürünen Zerzevan Kalesi ve Karasu Çayında kartpostallık görüntüler oluştu


Yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık tarihi yerleşke, Mardin ve Diyarbakır'dan gelerek fotoğraf çekmek isteyenlerin de ilgi odağı oldu.

Beyaza bürünen Zerzevan Kalesi ve Karasu Çayında kartpostallık görüntüler oluştu



Mazıdağı'ndaki vadi yatağı boyunca ağaçlarla çevrili Karasu Çayı da etrafındaki irili ufaklı onlarca şelaleyle güzel görüntü oluşturdu. 10 kilometrelik yürüyüş güzergahı bulunan vadi, ziyaretçilerine, kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Beyaza bürünen Zerzevan Kalesi ve Karasu Çayında kartpostallık görüntüler oluştu


 

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