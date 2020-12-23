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Beyaza bürünen Kartepe'de harika görüntüler ortaya çıktı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 10:46 | Son Güncelleme:

Beyaza bürünen Kartepe'de harika görüntüler ortaya çıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin beyaza bürünen yüksek kesimlerine çıkan vatandaşlar yağan karın keyfini çıkarttı.

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Jandarma ekiplerinin kontrollerini sürdürdüğü yolun kapanmaması için belediyeye ait kar küreme araçları ise çalışmalarını sürdürürken, yağan kar ile beyaza bürünen bölge havadan da görüntülendi.

İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kış mevsiminde kayak tutkunlarının akınına uğrayan Samanlı Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı. İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kartepe’de akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Yağan kar ile birlikte bölge beyaza büründü.

Beyaza bürünen Kartepede harika görüntüler ortaya çıktı



Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölge havadan da görüntülendi. Vatandaşlar yağan karın keyfini çıkartmak için geldiği Kartepe’de jandarma ekipleri; kar lastiği, zincir ve patinaj zincir uygulamalarını devam ettirdi. Lastik ölçümleri de yapan ekiplerce yasal sınırların altında olan araçlar hiçbir şekilde yüksek kesimlere gönderilmedi. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler ise, yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bazı vatandaşların kartopu oynayarak keyfini çıkardığı karda bazıları ise fotoğraf çekilerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Beyaza bürünen Kartepede harika görüntüler ortaya çıktı



Ailesi ile birlikte Kartepe’ye gelen Hakim Gümüş, “Çocuklar için geldik, eğleniyoruz çok güzel. Sezonun ilk karı yağdı. İnşallah daha fazla aşağı kısımlara da yağar. Kar lastiklerimizi taktık ve gerekli önlemlerimizi alarak geldik. 

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