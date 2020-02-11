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Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 11.02.2020 - 12:59,Son Güncelleme:/

Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı, çam ormanlarıyla kaplı. Parkta kar yağışı ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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Erzincan merkezine 70 kilometre, ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan Dumanlı Tabiat Parkı'nda, son yağışlar ile kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekte olan ve her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan tabiat parkı, son kar yağışı ile tamamen beyaza bürününce ortaya güzel görüntüler çıktı. Özellikle yazın çok sayıda turiste ev sahipliği yapan doğa harikası tabiat parkı, şu sıralar da ayrı bir güzellik sunuyor.

Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı

Doğa ile iç içe yürüyüş

Tabiat parkının zaman zaman kardan kapanan yolu, ziyaretçilerin mağdur olmaması için Erzincan İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce yapılan karla mücadele çalışmaları ile açık tutulmaya çalışılıyor. Tabiat parkına gelen birçok kişi gölün etrafında, doğa ile iç içe ve şehrin stresinden uzak bir ortamda yürüyüş yapma keyfi yaşıyor. Bungalov tipi evlerin de bulunduğu parka gelen ziyaretçiler, bu evlerin yapımının tamamlanmasıyla bölgede konaklama imkanı da bulacak.

Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı

"Oksijen deposu çam ormanları"

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, doğal güzelliği ile bölgenin en güzel alanlarından biri olan Dumanlı Tabiat Parkı’nı herkesin görmesi gerektiğini belirtti. Vatandaşların genellikle bahar ve yaz aylarında parka büyük rağbet gösterdiğini anlatan Paçacı, "Kışın da ayrı bir güzelliğe sahip olan tabiat parkımızı görmek isteyen ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Karlar altındaki oksijen deposu çam ormanlarımız görülmeye değer” dedi.  Kar yağışı ile kışın da bambaşka bir güzelliğe bürünen tabiat parkı drone ile görüntülendi.

Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı

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