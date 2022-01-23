Beyaz rüyaya giden en kestirme rota

Sıkı çalışan anne-baba ve iki çocuklu bir büyük şehir sakini aile, günübirlik kar ve kayak tatili yapmak istiyorsa en yakın rota Kartepe. Akşamdan tüm hazırlığımızı yapıyoruz. Sabah kalkıp çocukların termal içliklerini giydirip çantamızı kaptığımız gibi çıkıyoruz yola. Güneşin doğuşunu yolda izleyip tam ortalık iyice aydınlandığında Kocaeli’ne varıyoruz. Bu noktada kahvaltı için alarm zilleri çalmaya başlıyor ama merak etmeyin, Kartepe’ye vardığınız andan itibaren çok fazla alternatif bulabiliyorsunuz. Aralarından birini seçtik, çok farklı değiller. Dört kişilik bir aileye fazlasıyla yetecek serpme kahvaltı 200-250 lira civarında... Kahvaltıcıların yoğun olduğu noktada henüz kar yok. Kalkıp yola devam ediyoruz ve tepeyi tırmanıp yol ayrımına varınca başlayan ufak



kar kümeleri arabadaki tansiyonu yükseltiyor... Kayak alanına yaklaştıkça yolda durup kartopu oynandığını, kiminin mangal yakmaya hazırlandığını, kiminin masa-sandalyelerini alıp, varil içinde ateş yakıp karşısında sabah kahvelerini yudumladıklarını görüyoruz. Yukarı çıktıkça kar oranı artıyor. Bir an önce kendini karlara bırakmak isteyen çocukların heyecanı doruk noktasında! Biz pazar gününü tercih ettiğimiz için girişte bir parça yoğunluk var. Fakat bunun da çözümünü bulmuşlar ve siz arabadan inmeden gelip giriş işlemlerinizi hallediyorlar.



Kızağınız yoksa üzülmeyin, alana giriş ücretine iki kişilik kızak dahil.



Otopark alanı da oldukça yeterli; park ücreti de 50 lira. İçliklerimizi önceden giydiğimizden tulumlarımızı ve botlarımızı çekip giriş yolunun solundan devam ederek kızakla kayılan alana koşuyoruz. Bu alana giriş ücreti iki kişi 75 lira; 6 yaş altına ücret alınmıyor. Kızağınızı götürmediyseniz üzülmeyin, alana giriş parası bir adet iki kişilik kızağı kapsıyor. Kaydıktan sonra yukarı çıkmak için yürüyen bir platform yapmışlar. Kuyruk sizi korkutmasın, hızla ilerliyor ve kızağı alıp çeke çeke yukarı çıkanlardan daha çabuk tepeye varıyorsunuz.



Görevliler sürekli kontrolde, kargaşa ve kazalar önleniyor. Yeni kayak yapmayı öğrenenler için minik bir pist var. Daha tecrübeliyseniz ya da zirveyi görmek isterseniz telesiyejle bir kısa, bir de uzun tur seçeneğiniz var. Kısa tur 50, uzun tur 100 lira. Tam günlük skipass 200 ve 50 lira da depozitosu var. Uzun turu tavsiye ederim. Hafta sonu olduğundan telesiyejler biraz kalabalıktı ama beklediğimize değiyor. 10 yaş altı çocuklara telesiyej ücreti yok. Kısa tur rotasında inip bu alandaki etkinlikleri de izliyoruz. Karda ATV çok heyecan verici görünüyor ama çocuklarla yapmaya uygun değil.



Sucuk-ekmekçi de çok



Uzun tur için yeniden telesiyeje binip Geyik Alanı’na devam edince Sapanca Gölü ve körfezi içine alan geniş bir manzara karşılıyor bizi. Burada bir kafe restoran var. Fiyatlar ortalamanın çok üstünde değil. Yok; biz sucuk ekmek isteriz diyenleri de otel alanında bolca alternatif bekliyor. Ekmek arası sucuk 40-60 lira... Kayak takımlarınız varsa artık zirvedeki muhteşem manzara eşliğinde aşağı inebilirsiniz. Kayak takımı kiralamak isterseniz fiyatları malzemeye göre 100-200 lira arasında değişiyor. Pist oldukça geniş. Biz manzaranın tadını çıkara çıkara telesiyejle indik. Aşağıda dinlenmek için banklar ve masalar var. Kara veda için oturup nefesleniyoruz. Yan masalarda piknik yapanlar, sıcak şaraplarını yudumlayanlar, herkes anın tadını çıkarıyor.



Mutlaka yedek eldiven götürün



Karatepe’ye çocuklarla gidiyorsanız yanınızda mutlaka kar kıyafeti olsun. Sürekli düşüp kalktığınızdan kar kıyafetleri kuru kalmanızı sağlar. Çocuklar için yedek ayakkabı ve yedek eldiven bulundurun. Kar eldivenleri bile o kartopu bombardımanına dayanamıyor. Seçtiğiniz kıyafetler içte termal, dışta da sentetik olmalı. Pamuklular ıslanınca kurumuyor. Çantanıza biraz kraker, kuruyemiş, meyve koymayı da unutmayın.