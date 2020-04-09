Bern Türk Büyükelçiliği Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Türk Büyükelçilikleri ülkelerin belirli eyaletlerinde bulunmaktadır. Türk Büyükelçiliklerde o bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının belirli işlemleri yapılmaktadır. Bu Büyükelçiliklerden birisi de Bern Türk Büyükelçiliğidir. Peki Bern Türk Büyükelçiliği nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? İşte, merak edilenler ve bilinmesi gerekenler.
Bern Türk Büyükelçiliği İsviçre'de bulunmaktadır. Bern Türk Büyükelçilikler İsviçre'ye olan Türk ilgisini destekler. Ayrıca kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde büyük rol oynar.
Bern Konsolosluk görev bölgeleri İsviçre ve Lihtenştayn eyaletleridir. Bu bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının evlilik, doğum, askerlik, pasaport, noter gibi işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemler için önceden randevu alınması gerekmektedir.
Bern Türk Başkonsolosluğu Adresi
Bern Türk Başkonsolosluğu İsviçre ülkesinde bulunan konsolosluklardan birisidir. Bern Türk Başkonsolosluğu açık adresi şu şekildedir: Lombachweg 33, 3006 Bern İsviçre
Bern Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası
Bern Türk Başkonsolosluk çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00 ile 12:30 saatleri aralığındadır. Ayrıca 14:00 ile 17:30 saatleri arasında telefonla ulaşılabilir. Bern Türk Başkonsolosluk telefon numarası: +41 31 359 70 70
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle