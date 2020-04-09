Bern Türk Büyükelçiliği Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Bern Türk Büyükelçiliği İsviçre'de bulunmaktadır. Bern Türk Büyükelçilikler İsviçre'ye olan Türk ilgisini destekler. Ayrıca kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde büyük rol oynar.

Bern Konsolosluk

Bern Konsolosluk görev bölgeleri İsviçre ve Lihtenştayn eyaletleridir. Bu bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının evlilik, doğum, askerlik, pasaport, noter gibi işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemler için önceden randevu alınması gerekmektedir.

Bern Türk Başkonsolosluğu Adresi

Bern Türk Başkonsolosluğu İsviçre ülkesinde bulunan konsolosluklardan birisidir. Bern Türk Başkonsolosluğu açık adresi şu şekildedir: Lombachweg 33, 3006 Bern İsviçre

Bern Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Bern Türk Başkonsolosluk çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00 ile 12:30 saatleri aralığındadır. Ayrıca 14:00 ile 17:30 saatleri arasında telefonla ulaşılabilir. Bern Türk Başkonsolosluk telefon numarası: +41 31 359 70 70