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Berlin Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
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Haber Giriş: 09.04.2020 - 00:38 | Son Güncelleme:

Berlin Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Türk Başkonsolosluklar genellikle yurt dışında belirli yerlerde bulunur. Başkonsolosluk o ülkede yaşayan Türklerin belirli işlemlerini gerçekleştirmektedir. Berlin Türk Başkonsolosluk da bunlardan birisidir. Peki, Berlin Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

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Berlin Türk Başkonsolosluk Almanya'da yer almaktadır. Berlin'de yaşayan Türklerin doğum, ölüm, pasaport, askerlik, evlilik ve noter gibi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Çalışma saatleri içerisinde randevu alınabilmektedir.

 Berlin Konsolosluk

 Berlin Konsolosluk Almanya'da yer almaktadır. Almanya'da görev yerleri: Berlin, Brandenbugrg, Mecklenburg, Vorpommern, Sachsen bölgeleridir. Doğum, ölüm, askerlik, pasaport, adli konular, evlilik gibi işlemler konsolosluklarda gerçekleştirilmektedir.

 Berlin Türk Başkonsolosluğu Adresi

 Berlin Türk Başkonsolosluğu adresi Almanya'da yer almaktadır. Konsolosluğun açık adresi: HEERSTR.21 14052 BERLIN-DEUTSCHLAND

 Berlin Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

 Berlin Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00 ile 14:00 saatleri aralığındadır. Ayrıca Hukuk danışmanlığı çalışma saatleri ise 09:00 ile 12:00 aralığındadır. Bu saatler arasında randevu alabilmek mümkündür. Berlin Türk Başkonsolosluğu Telefon numarası: 00 49 30 896 80 211

 

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