Bergama Antik Kenti Nerede? Bergama Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Halk arasında Bergama Antik Kent olarak bilinen aslında gerçek isminin Pergamon olduğu bu büyük antik kent, kültürel yapısı ve tarihi dokusunu yanı sıra birçok Eser ile beraber oldukça önemli bir yere sahiptir. Zamanda yolculuk yapmak ve tarihi bir ziyaret gerçekleştirmek için, Bergama Antik Kenti mutlaka gelip görünmelidir.

Bergama Antik Kenti Hakkında Bilgi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Antik Kenti 2014 yılında koruma altına bu şekilde alındı. İçerisinde birbirinden farklı antik yapıların bulunması ile beraber kiliseler ve tiyatroların yer aldığı Bergama Antik Kenti, özellikle döneminin en önemli merkezlerinden biriydi. Milattan öncesine dayanan yapının inşası, birçok farklı tarihe şahitlik etmesine olanak tanımış durumda.

Bergama Antik Kenti Tarihi

Bergama Antik Kenti Pergamon olarak bilinmektedir. Bu ismi ise bir söylence kahramanı olan Pergamos’tan gelmektedir. Yazılı belgelere bakıldığı zaman kayıtlara bağlı olarak Bergama Antik kentinin kuruluşu M.Ö. 4’yy’la kadar uzanmaktadır. Kuruluşundan sonra ise Pergamon Krallığının başkenti olarak uzun bir süre kullanılmıştır. Özellikle kendi içerisinde saray ve tapınak ile tiyatro gibi daha birçok farklı yer bulunmaktadır. Aynı zamanda surlarla çevrili olan bir kent güçlü bir koruma altında kalmıştır. Ayrıca Bergama Antik Kent M.Ö. 2.’yy’la kadar gelerek genç Bizans dönemini de yaşamıştır.

Bergama Antik Kenti Nerede?

Bergama Antik Kenti Ege'nin incisi olan İzmir şehrinde yer almaktadır. Daha doğrusu İzmir'in Bergama ilçesinde bulunur. İlçeye hakim olan bir tepe üzerine kurulmuş Pergamon Krallığının merkezi olarak bilinmektedir. Yüksek bir yerde bulunması ile beraber oldukça gösterişli ve heybetli bir etki yaratmaktadır. Bölgeye İzmir üzerinden Bergama'ya ulaşarak rahatlıkla gidebilirsiniz. Bunu özel araçlarımız ile ya da toplu taşıma araçlarını kullanarak gerçekleştirmeniz mümkün.

Bergama Antik Kenti Gezilecek Yerler

Bergama Antik kentinde gezilecek birçok farklı yer bulunmaktadır. Özellikle Pergamon Krallığının merkez şehri olarak oldukça geniş bir alana yayılmış durumda.

- Bergama Kilisesi

- Athena Tapınağı

- Pergamon Kütüphanesi

- Pergamon tiyatrosu

- Zeus sunağı ya da Pergamon sunağı

Bu şekilde daha antik kentin içerisinde birçok farklı gezilecek yer bulunmaktadır. Aynı zamanda özel eserler ve kalıntılar ile beraber harika bir tarihi ziyaret gerçekleştirebilirsiniz.

Bergama Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bergama Antik Kenti giriş ücreti 2020 yılı itibariyle şu an 50 TL'dir. Yani müze kartı olmayanlar böylesi muazzam ve muhteşem antik bölgeye gidebilmek için 50 TL ücret ile bunu gerçekleştirebilir. Müze kartı olanlar ise ücretsiz şekilde bu bölgeyi ziyaret etme şansını elde edebilmektedir.

Bergama Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Yaz ve kış dönemi olmak üzere Bergama Antik kentini farklı zaman dilimlerinde ziyaret edebilirsiniz. Yaz aylarında sabah saat 08 saati.00 ile 19.00 arası ziyaret etmeniz mümkün. Kış Döneminde ise yine sabah saat 08.00’de başlamak suretiyle 17.30’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

Bergama Antik Kentinde Müze Kartı Geçiyor mu?

Müze kartına sahip olanlar Bergama Antik kentini ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilir. Herhangi bir ücret ödemeden Bergama Antik kentine giriş yaparak müze kartını Zile turistik bir ziyaret gerçekleştirebilirsiniz.