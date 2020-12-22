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Belgrad Ormanı’nda renk cümbüşü
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Belgrad Ormanı’nda renk cümbüşü

Belgrad Ormanı’nda kış aylarının etkisiyle görsel bir şölen oluştu. Yeşil ve sarının farklı tonları görenleri kendine hayran bıraktığı Belgrad Ormanı’ndaki kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi.

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İstanbulluların yaz ayalarında en önemli piknik yerlerinden olan Belgrad Ormanı, kış ayları ile birlikte ziyaretçilerine görsel şölen sunmaya başladı. İstanbul’un en geniş ormanlık alanlarından olan Belgrad Ormanı’nda kış ayları ile beraber rengarenk bir görüntü ortaya çıktı.

Belgrad Ormanı’nda renk cümbüşü


Ağaçların yapraklarını döktüğü ormana, yaprakların farklı renklere bürünmesi ayrı bir güzellik kattı. Ağaçlardan kopan sararmış yaprakların yürüyüş parkurlarını kaplayarak adeta sarı renge bürüdü.

Belgrad Ormanı’nda renk cümbüşü



Yeşil ve sarının farklı tonlarının kendine hayran bıraktığı orman, drone ile havadan görüntülendi. Kartpostallık görüntüler sunan Belgrad Ormanı’nda havadan çekilen görüntüler, oluşan renk cümbüşünü gözler önüne serdi.

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