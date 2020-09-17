Baykuş Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Baykuş Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Birçok kişi baykuş Plajı hakkında bilgi alabilmek için internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Önemli bir alternatif olarak öne çıkan baykuş Plajı, birçok farklı kullanımı ve etkinliği ile beraber yaz aylarında değerlendiriliyor. 2020 yılı itibariyle tüm detaylı bilgileri ulaşım sağlayabilir ve baykuş Plajının tadını en iyi şekilde çıkarabilirsiniz.

Baykuş Plajı Hakkında Bilgi

Baykuş Plajı bölgenin en temiz sahilleri arasında yer almaktadır. Özellikle bölgede bulunan kişiler için önemli bir alternatif olarak öne çıkan baykuş Plajı, tatil imkanı ile beraber birçok farklı etkinlik için de öne çıkmaktadır. Geniş bir plajının olmasının yanı sıra akla gelebilecek farklı organizasyonlar ve etkinlikler konusunda eğlenceli bir vakit geçirme şansı tanıyan yerlerden biridir. Denizinin temiz olması ve kumunun da ince taneli şekilde bulunması sebebiyle, denize girmek ya da güneşlenmek için en önemli plajlar içerisinde bulunuyor.

Baykuş Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Baykuş Plajı İstanbul'un Sarıyer semtinde yer almaktadır. Daha detaylı anlatmak gerekirse baykuş Plajı Kilyos Gümüşdere tesislerinde yer alan bir plajdır. Özellikle plaj Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne ait bir yer olarak hizmet sunuyor. Bu doğrultuda yaz aylarında birçok öğrenci bölgeye akın etmekte ve hem eğlenmekte hem de denize girmektedir. İstanbul'un Sarıyer semti üzerinden Kilyos'a gitmek suretiyle baykuş plajını kolayca bulabilirsiniz. Bunu özel aracınız ile gerçekleştirebilir ya da toplu taşıma araçlarını kullanarak Sarıyer üzerinden Kilyos'a ulaşabilirsiniz.

Baykuş Plajı Özellikleri

Baykuş Plajı İstanbul'da kalanlar için çok önemli bir yaz turizmi alternatifidir. Tertemiz denizi ve kumu ile beraber ailece rahat bir şekilde denize girme imkanı verir. Ayrıca 300 arabalık otoparkı ile beraber 1 kilometre uzunluğundaki plajı üzerinden, birbirinden değişik etkinlikler için de bir adım öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda tatil amaçlı kullanırken aynı zamanda bahar şenlikleri ve birçok önemli organizasyon için kullanılan bir yer olduğunu dile getirmek mümkün. Bu sebepten dolayı yaz aylarında İstanbul'da kalanlar için vazgeçilmez plajlar içerisinde yer almaktadır.

Baykuş Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Özellikle üniversite öğrencileri için çadır kurmak amaçlı baykuş Plajı oldukça fazla değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda sadece öğrenciler değil aynı zamanda pek çok kişi ücretli şekilde kamp yerlerini değerlendirebilmektedir. Özellikle çadır sunması ile beraber sadece 10 TL üzerinden konaklama imkanı elde edilebilir. İki kişilik çadırlar ise 20 TL değerindedir.

Baykuş Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Baykuş Plajında konaklamak için daha çok kamp alanları kullanılmaktadır. Ancak aynı zamanda önemli organizasyonlar ve etkinliklerin yapıldığı konaklama yerlerinde kalınabilir. Bu konaklama yerleri kalitesine bağlı olarak farklı fiyatlar üzerinden ücretlendirilmektedir. Böylece harika organizasyonlar gerçekleştirebilir ya da katılabilir; bunu sağlarken baykuş Plajının konaklama alanlarında kalabilirsiniz.

Baykuş Plajı Giriş Ücreti

Giriş ücreti olarak baykuş Plajı Mimar Sinan üniversite öğrencilerine hafta içi 10 TL’dir. Hafta sonu ise 15 TL ücret ile giriş yapılabilir. Bu durum başka üniversite öğrencileri için hafta sonu 20 TL ve hafta içi 10 TL olarak belirlenmiş durumda. Diğer Ziyaretçiler için ise hafta içi 20 TL ve hafta sonu 30 TL üzerinden baykuş plajına giriş yapılabilir. Böylece yaz tatilini baykuş plajı üzerinde değerlendirebilir ve deniz ile güneşin keyfini en iyi şekilde çıkarabilirsiniz.