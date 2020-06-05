Baykal Gölü nerede ve hangi ülkede? Baykal Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi

Baykal Gölü de dünyanın en derin gölü unvanıyla anılmaktadır. Dünya’da birbirinden farklı milyonlarca göl içinden dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü bulunduğu bölgede ve dünyada oldukça etkili ve bilinen bir göldür.

Baykal Gölü Nerede?

Dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü Sibirya'nın güneyinde İrkutsk Oblastı ve Buryatya arasında yer almaktadır. İrkutsk şehrinin yakınında bulunan Baykal Gölü ‘Sibirya'nın Mavi Gözü’ diye adlandırılmaktadır. Bu yüzden hem bölge için hem de dünya için çok önemli bir göldür.

Baykal Gölü Oluşumu, Büyüklüğü, Derinliği

Baykal Gölü dünyanın en derin yarıklarından biri olduğu bilinmektedir. Bu yarığın su ile dolması sonucu oluşmuştur. Baykal Gölü'nün 25- 30 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilmektedir. Bu yönüyle dünyanın en eski göllerden biri olarak kabul edilen Baykal Gölü tektonik bir kırılma sonucu meydana geldiği bilinmektedir.

Baykal Gölü Özellikleri

Sibirya Bölgesi'nde bulunan Baykal Gölü dünyanın en derin gölü olarak bilinmektedir. Baykal Gölü'nün derinliği yaklaşık 1285 metredir. Yüzölçümü 31,722 kilometrekare olan Baykal Gölü, uzunluğu 636 kilometre en geniş yeri ise 79.5 kilometredir. Baykal Gölü dünyanın en derin özelliğine sahiptir.

Baykal Gölü özellikleri açısından dünya için önemli bir özelliğe sahiptir. Dünyada tatlı su rezervinin yüzde 20'si Baykal Gölü’nden sağlanmaktadır. Baykal Gölü'nde yaşayan tatlısı fokları bulunmaktadır. Rusya günümüzde Göle denizaltı yaptırmıştır. Baykal Gölü'nde sadece buraya özel endemik balık türleri de yaşamaktadır. Büyüklüğü ve derinliği bakımından Baykal Gölü kendine özgü bir ekosisteme de sahiptir.

Baykal Gölü Efsanesi

Baykal Gölü’nün bilinen bir de efsanesi mevcuttur. Efsaneye göre Baykal Gölü Baykal Gölü ne bağlı olan 336 tane nehrin olduğu ve bu nehirlerin Baykal’ın çocukları olarak geçtiği söylenmektedir. Baykal'ın 336 çocuğundan biri kadın Diğeri erkekmiş, Baykal’ın kızı Yenisey adında bir Nehre aşık olmuştur. Bunu öğrenen Baykal çok sinirlenmiş ve kızına Lanetli bir kaya göndermiş, shaman ismindeki bu Kaya kızı yok etmiş ve bir başka bir nehrin oluşmasına sebep olmuş. Yeni oluşan Nehre verilen isim ise Ankara Nehri imiş. Angara Nehri halen Rusya'da bulunan bulunmaktaymış.