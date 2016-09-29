Bavul hazırlarken yapılması gerekenler

Kışa hazırız. Artık yaz tatilinden çok, kültür turları yapacağımız döneme geldik. Daha rahat bir tatil için aşağıdaki tavsiyelere göz atın.

Kıyafet seçimi nasıl olmalı?

Kıyafet seçimi için, öncelikle gideceğiniz yerin hava durumuna bakın ve o hava durumuna uygun kıyafetler alın.Her zaman kat kat giyinmeye özen gösterin. Üşümeyi veya terlemeyi bu şekilde önleyebilirsiniz. Beş günlük tatile 10 günlük kıyafet götürmeyin. Boşuna niye hamallık yapasınız ki? Kıyafetlerinizi alırken renk uyumuna dikkat edin. Mesala bütün kıyafetlerinizi ya kahverengi ya da siyah tonlarında alın. Böylece farklı farklı çanta veya ayakkabı almanıza gerek kalmaz.

Güvenliğinizi nasıl sağlamalısınız?

Güvenliğiniz için, pahalı eşyalarınızı (mücevher,saat,fotoğraf makinesi,bilgisayar gibi) valizinizin içine koymayın. Çantanızda veya el valizinizde bulunsun. Eğer çalınırsa, havayolları size değerinde ödeme yapmıyor. Aynı zamanda valizinizi her zaman kilitleyin ve isim etiketini mutlaka takın. Havalimanlarında yaşanan karışıklıkları düşünürsek, hiç değilse önlem almış oluruz.

Neden bavulu ağzına kadar doldurmamalısınız?

Valizinizin çeyreğini boş bırakın. Gittiğiniz yerden alacağınız hediyeleri koymak için yer bulunsun.

Acil durumlar için;

İhtiyaç duyabileceğiniz ilaçları mutlaka yanınıza alın. Ağrı kesici, mide ilacı, ateş düşürücü,vb. Bazı ülkelerde rahat rahat ilaç alamıyorsunuz veya sizin hep kullandığınız ilaçlar olmuyor.

Tatil boyunca rahat edebilmek için;

Rahat ayakkabı almaya özen gösterin. Özellikle havalimanlarında spor ayakkabı giyinin. Onun dışında valizini de beş çift ayakkabıyla doldurmayın. Bir spor bir şık, iki çift ayakkabı tatilde gayet yeterli olacaktır.

Elektronik eşyalar için;

Şarj aletlerinizi almayı unutmayın. Telefon,bilgisayar,fotoğraf makinenizin şarj aletlerini unutmayın. Eğer gittiğiniz ülkede prizler farklı ise mutlaka priz çevirici alın.

Bavula koyulmaması gerekenler;

Valizinize havlu, terlik gibi şeylerle gereksiz doldurmayın. Otelinizle mutlaka olup olmadığını kontrol edin, eğer varsa boşuna hiç almayın.

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