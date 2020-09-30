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Batı Karadeniz'in yeni gözdesi 'orman denizi' manzaralı 'Ihlamur Teras'
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 30.09.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Batı Karadeniz'in yeni gözdesi 'orman denizi' manzaralı 'Ihlamur Teras'

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran, yaban hayatı ve bitki çeşitliliğiyle dikkati çeken Karabük'ün Yenice ilçesindeki Ihlamur Teras, "orman denizi" olarak nitelendirilen manzarasıyla tatilcileri cezbediyor.

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Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran, yaban hayatı ve bitki çeşitliliğiyle dikkati çeken Karabük'ün Yenice ilçesindeki Ihlamur Teras, "orman denizi" olarak nitelendirilen manzarasıyla tatilciler tarafından ilgi görüyor.

Belediyenin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından (BAKKA) alınan hibe desteğiyle kentin en yüksek tepelerinden birine inşa ettiği ve geçen yıllarda turizme kazandırılan Ihlamur Teras, Batı Karadeniz'in gözde yerleri arasına girmeyi başardı.

Batı Karadenizin yeni gözdesi orman denizi manzaralı Ihlamur Teras


Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen Yenice ormanlarının içinde yer alan teras, görsel şölen sunmasının yanında misafirlerine, yöresel yemekleri tatma, bungalow evlerinde konaklama, macera parkında eğlenme, yürüyüş parkurlarıyla da spor yapma imkanı sunuyor.

Batı Karadenizin yeni gözdesi orman denizi manzaralı Ihlamur Teras


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre hizmet veremeyen teras, normalleşme süreciyle özellikle coğrafi konumu itibarıyla da büyük yerleşim yerleri olan Ankara ve İstanbul'dan çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor.

Ihlamur Teras'a gelen tatilciler, yine terasta bulunan "Bitki ve Hayvan Müzesi"nde, kurutulmuş bitkiler ile tahnit yöntemiyle dondurulmuş hayvanları da görme şansını buluyor.

 

Batı Karadenizin yeni gözdesi orman denizi manzaralı Ihlamur Teras

"Bölgenin göz bebeği"

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AA muhabirine, terasın işletmesini belediyenin yaptığını söyledi. Ihlamur Teras'ın bölge turizmine canlılık kazandırdığını ve ilçenin çehresini değiştirdiğini aktaran Çaylı, "Ihlamur Teras 70 bin metrekare alan üzerine kurulu, bungalow evleri, restoran, kafeterya ve diğer alanlarıyla yapmış olduğumuz sosyal bir proje. Bölgenin göz bebeği. Yenice'nin turizme açıldığı nokta." diye konuştu. Terasta verilen hizmetleri ve yapılan çalışmaları anlatan Çaylı, bölgenin dünyaya açılan penceresi olan bu alana herkesi beklediklerini ifade etti.

Batı Karadenizin yeni gözdesi orman denizi manzaralı Ihlamur Teras


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