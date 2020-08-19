Batı Karadeniz'in Pamukkalesi yatırımcı bekliyor

Eskipazar ilçesine bağlı İmanlar köyü sınırları içinde bulunan ve doğal sit alanı olarak tescillenen bölgede yer alan, 266 metre derinlikte, 37 derece sıcaklıkta ve saniyede 40 litre debiye sahip suyu bulunan Akkaya termal kaynağı, vatandaşların kullanıma açıldı. Kullanıma açılmasıyla birlikte vatandaşların yoğun ilgi gören Akkaya termal kaynağına, tesisleşme için yatırımcı bekleniyor.



Doğal sit alanı olarak tescillen bu alanda alınan numuneler sonucunda banyo kürleri, havuz ve dış uygulamalarla kronik romatizmal hastalıklarda, ortopedik ameliyat sonrası omurga ve eklem artrozlarında, sporcu yaralanmalarında, cilt ve deri hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceği, ayrıca teçhiz edilecek olan bir sağlık merkezinde tıbbi bir program çerçevesinde uygulanması durumunda çok daha fazla yararlı olacağı belirlendi.



Akkaya termalinin vatandaşların kullanımına açıldığını öğrendikten sonra Çankırı'nın Çerkeş ilçesinden çocuklarıyla birlikte buraya geldiklerini söyleyen Seyfi Eratdere, ''Çocuklarım ile beraber gezmeye ve eğlenmeye geldik. Su çok güzeldi. Bu termal suyun mutlaka değerlendirilmesi lazım. Güzel bir kaynak. İnşallah güzel bir şeyler buraya yapılır" dedi.





Akkaya Termal, Batı Karadeniz'in Pamukkalesi



Akkaya termalin vatandaşların kullanımına açıldığını ve yatırımcı bulunması halinde Akkaya termalin önemli bir turizm bölesi olacağını belirten Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, "Akkaya termalimiz 'Batı Karadeniz'in Pamukkalesi' olarak adlandırabileceğimiz, gerçekten de Eskipazar'ın potansiyelini gelecek nesillere aktarabilecek önemli yapılardan bir tanesi. İnşallah yakın zamanda bir yatırımcı ile buluşturabilirsek Akkaya termalimizi, Eskipazar'ımız adına daha iyi işlerin olacağını ve turizme kazandırırsak daha iyi yerlere doğru gideceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



Akkaya Termal bu bölgede tek



Bu çevredeki tek yerin burasının olduğunu söyleyen Kaymakam Emrah Bütün, şunları söyledi:



''Bölgemize baktığımız zaman Batı Karadeniz'de bu şeklide çok fazla bir yerin olmadığını görüyoruz. En yakın yer Ankara'nın Kızılcahamamıdır fakat bu çevredeki tek olan yer burasıdır. O yüzden diyoruz ki Akkaya termalini biz yatırımcıya kavuşturursak, burası büyük güzel bir yapı kazanmış olur. Eskipazar'ın turizmi açısından da çok önemli bir gelişme kaydetmiş oluruz. Alınan numunelerde bu suyun özellikle futbolcuların sağlığı açısından da faydalı etkenler taşıdığı görüldü. Bu anlamda burayı yatırımcı ile buluşturabilirsek sporcular açısından da turizme kazandıracağımızı düşünüyorum'' diye konuştu.