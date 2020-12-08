Batı Karadeniz'in incileri: Safranbolu ve Amasra

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, konakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başarması, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle de adeta açık hava müzesini andırması dolayısıyla yılın her mevsimi misafirler çekmeyi başarıyor.









Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla da kültür turizminin gözdesi olan Safranbolu, özellikle pandemiden önce Çinli, Tayvanlı, Japon, Alman, İtalyan ve Güney Koreli turistlerin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan çok sayıda yerli turist tarafından ziyaret ediliyordu. Şu sıralar eski günlerini mumla arıyor.

Balık ve salata kültürünün başkenti: Amasra

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, kış mevsiminde de hafta iç, günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı halinde…









Özellikle Ankara'ya en yakın sahil olması nedeniyle ‘Başkentin denizi’ niteliğindeki 6 bin 500 nüfuslu ilçe, kısıtlamalar öncesi günübirlik ziyaretçi sayısının 50 bini aştığı günler yaşıyordu. Şu sıralar hafta içi buraya gelenler tarihin içinde nostaljik bir zaman geçirmenin yanında, balık lokantalarında taze çeşitlerle balık ekmek ziyafeti yapma imkanı buluyor.