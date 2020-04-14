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Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 14.04.2020 - 14:58,Son Güncelleme:

Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor

Düzce'de yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünün sürdürüldüğü Batı Karadeniz'in yaylaları seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

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Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Düzce Valiliği tarafından girişleri kapatılan, rakımları 1200-1800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor


Kış boyunca tabloları aratmayan manzara sunan yaylalar, corona virüs tedbirleri kapsamında sakinliğini korumaya devam ediyor. Bir yandan çiçeklerin yüzünü gösterdiği, diğer yandan yaklaşık 7 aydan sonra beyaz örtünün kalkmaya başladığı bölgede kartpostallık görüntüler oluştu. Düzce Valiliği, belirli aralıklarla sosyal medya hesaplarından yaylaların son hallerini, "Siz evde kalın, yaylalar güzelliklerini sizin için koruyor" yazısıyla paylaşıyor.

Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor


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