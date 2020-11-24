Batı Karadeniz doğa turizminin gözdesi olacak

İçerisinde UNSACO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu, 3 bin yıllık geçmişe sahip Amasra gibi kültür turizminin önemli merkezlerinin yanı sıra ormanları, mağaraları, kanyonlarıyla doğa turizminin de gözdesi olma yolunda ilerleyen Batı Karadeniz Bölgesi, farklı destinasyon çalışmalarıyla ülke turizminde üst sıralarda yer alacak.



Batı Karadeniz Kalkına Ajansı (BAKKA) tarafından bölge turizminin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının geliştirilmesi amacıyla "Çadır Kamp Alanları Saha Tespit Çalışmaları" yapıldı. BAKKA tarafından yapılan açıklamada, kültür turizmi ve ekoturizm açısından önemli bir potansiyel taşıyan, zengin orman varlığına ve kaynak değerlere sahip Batı Karadeniz Bölgesinde 18 alan belirlendiği kaydedildi.





"Sürdürülebilir ve doğa dostu bir turizm hareketliliği oluşturan doğa ve çadır kamplarına elverişli bölgelerin belirlenmesi ve tanıtılmasını amaçlayan bu çalışma kapsamında Zonguldak, Karabük ve Bartın’da 15 gün süren saha tespit çalışmaları tamamlandı. Çalışmayla doğal ve kültürel değerlerin turizme entegrasyonu ile doğa dostu turizm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve doğaseverlerin Batı Karadeniz’i gözde bir doğa turizmi rotası olarak görmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Zonguldak’ta Çavuşağzı Koyu, Danaağzı Koyu/Tabiat Parkı, Bölüklü Yaylası, Harmankaya Şelalesi ve Dirgine; Karabük’te Bostancılar Göleti, Sarıçiçek Yaylası, Göktepe Yaylası, Eğriova Göleti, Sorgun Yaylası ve Alan Yaylası; Bartın’da ise Mugada, Kızılkum, Güzelcehisar, Bozköy Sahilleri, Zoni Yaylası, Uluyayla, Kokurdan Yaylası alanları deneyimlenmiş olup sonuç raporu tamamlandığında ilgili paydaşlarla da ayrıca paylaşılacaktır."





Yapılan açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi Kamp Karavan Turizmi Saha Tespit Çalışması ile ilgili basına servis edilen bazı bilgilerin bilinçli bir şekilde çarpıtıldığı, yanlış anlaşılmalara ve beklentilere yol açacak şekilde kamuoyuna aktarıldığı tespit edildiği belirtildi.





Söz konusu haberlerde çalışmanın bölgeler arası ve bölge içi bir yarışma konseptinde düzenlenerek bir bölgenin birinci seçildiği, ajansın bu bölgeye yapılacak yatırımı ve bir derneği destekleyeceği ifade edilerek kamuoyuna yanlış bilgiler aktarıldığı vurgulanan açıklamada, "Çalışma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve BAKKA işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmaları ise bu alanda çatı kuruluşlardan olan Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu tarafından yürütülmüştür. Söz konusu çalışmada, bölgenin kamp ve karavan turizmi açısından durumu ve ihtiyaçları tespit edilerek, ilerleyen yıllarda gerçekleşmesi muhtemel destekler ile bu alanda yürütülecek olası çalışmalara altlık hazırlanmış olup, bu turizm çeşidine uygun olduğu düşünülen alanların farklı kriterler ölçüsünde değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu alanlardan sorumlu idarelere bilgi verir nitelikteki bu çalışma, kesinlikle bir yarışma niteliği taşımamaktadır. Çalışmayı koordine eden ve saha çalışmalarında destek veren paydaşlar dışında haberlerde adı geçen dernek başta olmak üzere hiçbir kurum ve kuruluşun çalışma ile doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır ve çalışma sonuçları herhangi bir taahhüt içermemektedir. Söz konusu çalışma ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.