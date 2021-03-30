Irgandı Köprüsü Nerede? Irgandı Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Irgandı Köprüsü, Bursa ilinin Yıldırım ilçesinde yer alıyor. Yaklaşık 600 yıla dayanan geçmişi ile adeta tarih kokan köprü, pek çok savaşlar ve tarihi olaylara ev sahipliği yapmıştır.

Irgandı Köprüsü Hakkında Bilgi

Dünya üzerinde çarşılı köprü özelliğine sahip köprülerden birisi olan Irgandı Köprüsü, oldukça eski bir geçmişe sahiptir. İnşa edildiği yıllardan günümüze pek çok farklı restore işlemlerinden sonra ulaşmayı başarmış olan köprü üzerinde farklı işletmeler ve dükkanlar yer alıyor. Dükkanların yanı sıra köprünün üstünde aynı zamanda ibadet edilmesi adına mescitte bulunuyor.

Farklı tarihlerde hasar ve zarar görmesinden dolayı köprü restore edilerek günümüze kadar ulaştırılmıştır. Ancak köprü en büyük hasarı Bursa depreminde almıştır. 1854 yılında Bursa’da meydana gelen büyük deprem sonrasında zarar gören köprü, 2004 yılı itibari ile büyük bir onarım işlemine alınarak bugünkü halini almış ve kullanıma açılmıştır.

Irgandı Köprüsü Nerede?

Irgandı Köprüsü Bursa’nın Yıldırım İlçesinde yer alıyor. Köprünün tam adresi ise şöyle;

Kurtoğlu, Gökdere Bulvarı. 16360 Yıldırım/BURSA

Irgandı Köprüsü Nasıl Gidilir?

Irgandı Köprüsüne gitmek, diğer tarihi yerlere gitmekten biraz daha zor olsa da doğru bölgeleri tercih ederek bölgeye sorunsuz şekilde ulaşmak mümkündür. Irgandı Köprüsüne metro üzerinden gitmek mümkündür. Metroyu kullanarak Gökdere istasyonunda inebilir ve 10 dakika gibi yürüme mesafesinin ardından köprüye erişebilirsiniz. Özel aracınız ile köprüye gidebilmeniz mümkün olsa da en iyi ulaşım aracı metrodur. Köprünün yerel halk tarafından pek bilinmemesi nedeni ile bölgede bulunan taksici ya da diğer esnaflara sorarak da gideceğiniz yeri bulmanız kolay değil.

Irgandı Köprüsü Tarihi

İlk olarak 1442 yılında inşa edilmiş ve bir o kadar eski mazisi bulunan Irgandı Köprüsü, Irgandalı Ali’nin oğlu tarafından yapılmıştır. Uzun seneler boyu farklı nedenlerden dolayı hasar gören köprü, sürekli olarak yenilenmiştir. Büyük Bursa depreminin meydana gelmiş olduğu 1854 yılında ciddi hasar alan köprü, kısa sürede yeniden restore edilmiş ve içerisine farklı dükkanlar yapılarak kullanıma açılmıştır. Son olarak 2004 yılı içerisinde restore edilen köprü bugünkü son halini almış ve binlerce ziyaretçileri ağırlamaya devam etmektedir.

Irgandı Köprüsü Hikayesi

Ülkemizin en değerli şehirlerinden birisi olan Bursa’da yer almasına rağmen bölge halkı tarafından bile adı duyulmamış olan Irgandı Köprüsü, aslında büyük geçmiş tarihi ile oldukça değerli köprüdür. Dünyada üzerinde çarşı bulunan 4 köprüden birisi olan Irgandı Köprüsünün aynı zamanda doğruluğu kanıtlamamış olan bir hikayesi de bulunuyor.

Köprünün hikayesi ise şöyle başlıyor; Orhan Bey döneminde yaşayan bir savaşçının kayalardan ses gelmesi sonrasında kılıcını kayaya vurmuş ve oradan hazine bulmuş. Hazineyi bulan savaşçı bu hazineyi daha sonra Orhan Bey’e götürmüş. Orhan Bey ise bu hazinenin savaşçının olduğunu söylemiş ancak savaşçının hayır yapmasını istemiş. Bu istek sonrası da savaşçı günümüzde hala varlığını koruyan Irgandı Köprüsünü yaptırmış.

Irgandı Köprüsü Özellikleri

Irgandı Köprüsünün en bilinen özellikleri arasında üzerinde çarşı olması yer alıyor. Üstünde çarşısı bulunan bu köprünün diğer özelliği ise dünyada bu çarşılı köprülerden yalnızca4 tane olması ve Irgandı Köprüsünün de bu ilk 4 sırada yer alması geliyor. Günümüzde köprü üzerinde yaklaşık 31 adet dükkân ve işletme bulunuyor. Ancak bu dükkanların yarısı kadarı boş ve kiralık olarak müşterilerini bekliyor. Diğer dükkanlar ise farklı eşya satan yerler. Aynı zamanda köprü içerisinde bir adet mescit de bulunuyor.