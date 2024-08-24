‘Hafta sonu bir yerlere kaçalım mı?’

Burak Özberk, Hürriyet Seyahat gezgini

Kamp kurabilirsiniz / İĞNEADA, KIRKLARELİ

Istranca Dağları’ndan denize akan suların taşıdığı kumların set oluşturmasıyla orman su altında kalıyor. Böyle oluşan ekosisteme de longoz ormanı deniyor. 500’den fazla bitki türünü ve 200’den fazla kuşu barındıran bu orman ve göllerde kano yapabilir, yürüyüş yollarında zengin florayı gözlemleyebilir, çadırla kamp kurabilirsiniz. İğneada, İstanbul’dan 3.5 saat mesafede. Bölgedeki 20 kilometrelik altın sarısı kumsalda denize girmek de ayrı bir zevk.

Serda Büyükkoyuncu, Seyahat yazarı

Gölün kenarında yürüyün / SAPANCA, SAKARYA

İstanbul’dan 2, Ankara’dan 4.5 saatte ulaşılan Sapanca’da doğanın tadını çıkartmak için seçenek çok. Gündoğumu veya günbatımında göl kenarında bir yürüyüşün ardından Kırkpınar Bağdat Caddesi üzerindeki kafelerden birinde bir mola verin. Vakit ayırıp Maşukiye ve Kartepe’ye çıkın. Tarihi yapılar da meraklılarını bekliyor. Mimar Sinan’ın kalfalarına yaptırılan Rüstempaşa Camisi, Sultan Abdülmecit’in dördüncü karısı Peruste Rahime Sultan tarafından inşa ettirilen Rahime Sultan Camisi, Vecihi Kapısı ve Beşköprü’deki Justinianus Köprüsü listenizde olsun. Günü bir SPA merkezinde rahatlayarak sonlandırmak isteyenlere önerilerim; NG Sapanca Enjoy ve Elite World. Lale Butik Otel ise Sapanca Gölü’ne nazır konforlu bir ortamda hizmet veriyor.

Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini

Gastronomi rotası / URLA, İZMİR

İl merkezine 45 dakika mesafede. Koşuşturma içinde değil, zamanı yavaştan alarak, daha çok gastronomi ve keyif odaklı tatil yapabilirsiniz. Dünyanın en büyük zeytinyağı müzelerinden Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde zeytinin tarihi yolculuğuna çıkın, Necati Cumalı Anı ve Kültür Evi’ni ziyaret edin, Urla Sanat Sokağı’nda seramik atölyeleri arasında dolaşın, tarım ürünleri ve bitki üretimi yapan Uzbaş Arboretum’a mutlaka yolunuzu düşürün. Urla plajlarıyla da şöhretli bir yer. Demircili ve Altınköy en güzelleri. Urla aynı zamanda harika bir gastronomi rotası. Önerim; kahvaltı için Leone, kahve için Baristocrat, unutamayacağınız bir yemek deneyimi için Od Urla ve Vino Locale. Urla’da konaklamak için Manej Urla, Two Rooms, Urla Bağ Evi en güzel seçenekler arasında.

Burcu Gürtürk Kadak, Hürriyet Seyahat gezgini

Günbatımını seyredin / BOZCAADA, ÇANAKKALE

Üzüm bağları, evleri ve büyüleyici koylarıyla ünlü adanın favori plajı Ayazma. Adanın en ikonik etkinliği Polente Feneri’nde günbatımını izlemek. Bir çiftlik gibi işletilen Aral Tatil Çiftliği ve merkezdeki Kuşlu Konak’ı konaklama için öneririm. Ayazma Plajı’ndaki Vahit’in Yeri ve adanın merkezindeki Sandal Restoran favori lezzet adresleri arasında. Yeni yol ve köprüyü kullanarak 4.5 saatte Odunluk İskelesi’ndesiniz. Vapur saatleri sık ve 30 dakikada adaya varıyor.

Canan Demiray, Seyahat yazarı

Çocuklu ailelerin tercihi / ABANT, BOLU

Göl etrafında yürüyüş, isterseniz su üstünde bisiklet turu yapmak ve balık tutmak yapılabilecek aktivitelerden bazıları. İstanbullulara 3.5, Ankaralılara 2.5 saat uzaklıktaki gölün etrafı otellerle çevrili. Kamp meraklısı ailelerse Yedigöller Milli Parkı’na uzanabilir. Gürgen, meşe, kızılağaç, göknar ve birbirinden farklı ağaçların arasında yürüyüş yapabilir, bir gölden diğerine keşif turuna çıkabilir, gece yıldızlar altında kamp yapmanın tadını çıkarabilirsiniz.

Melih Uslu, Seyahat yazarı

Maldivler’de gibi... / ÇEŞME, İZMİR

Bugünlerde Çeşme, iyice bastıran sıcaklardan uzaklaşmanın en iyi yollarından biri. Hayat burada denizle, plajlarla güzelleşiyor: Alaçatı, Aya Yorgi, Dalyan, Çiftlik, Paşalimanı, Şifne, Ildırı ve diğerleri… Tercihim Ilıca. Turkuvaz deniziyle Maldivleri anımsatıyor. Dahası denize karışan bir sıcak su kaynağı, Ilıca’yı büyük bir termal havuz haline getiriyor. Günbatımına yakın çarşıda gezinmek ve balık yemek, buraya özgü ritüellerden. Kumru yiyip Çeşme Kalesi’ni de gezin.

Bahar Gündoğdu, Hürriyet Seyahat gezgini

Kalabalıklar basmadan / GÖKÇEADA, ÇANAKKALE

Gökçeada’da bakir kalabilmiş, her zevke uygun plajlar var. Türkiye’nin tek Sualtı Milli Parkı da Gökçeada’da. Burada kitesurf (uçurtma sörfü) yapma imkânı bulabiliyorsunuz. Birçok Rum köyünün olduğu adada köyler arasında dolaşmak ayrı bir zevk. Adada kamptan karavana, otelden pansiyona her türlü konaklama seçeneği mevcut. İstanbul’dan 4 saatte vapur iskelesine varacaksınız; planlamanızı vapur saatlerine uygun yapmalısınız.

Erdoğan Gümüş, Hürriyet Seyahat gezgini

Başkentin kaçış noktası / SAFRANBOLU, KARABÜK



UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Safranbolu, Ankara’ya 2.5 saat uzaklıkta. Yakın çatı örtülerine rağmen birbirinin güneşini kesmeyen cumbalı evler çok güzel görünüyor. Kenti izleyebileceğiniz Hıdırlık Tepesi, Yemeniciler Arastası, Kent Tarihi Müzesi, Cinci Han ve Cinci Hamamı, Saat Kulesi, kent merkezinde gezilebilecek yerler… Yörük Köyü’nde Yörük usulü gözleme ve ev baklavasını tadabilir, yöreye özgü haluşka ve peruhiyi de deneyebilirsiniz.



Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı

En güzel zamanı / FETHİYE, MUĞLA

İzmir’e 4.5 saat, Antalya’ya 3.5 saat uzaklıktaki Kabak Plajı’nın yanı başında saklı cennet La Boheme Kabak ve glamping’in şık adreslerinden Kabak Dome iki güzel konaklama seçeneği. Klasiklerden Yatch Classic’te de konaklayabilir, Mori Restaurant’ın lezzetlerini tadabilirsiniz. Merkezdeki Hilmi Restaurant ve See Me Beach’in menülerini de mutlaka deneyin. Kayaköy’deki lezzet durağı da İncir Kayaköy. Ada Dreams History’de konaklamaksa bir ayrıcalık.

Ebru Erke, Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

Metropolümüzün arka bahçesi / ŞİLE, İSTANBUL

Konaklama için popüler noktalardan Casa Lavanda’nın 15 odası var ama restoranında yemek için orada kalmanıza gerek yok. Tarte flambee, çıtır mantı, trüflü parmesanlı patates gibi gündüz atıştırmalık menüleri mevcut. Akşam yemeğindeyse isteyen tadım menüsü, isteyen bağımsız sipariş verebiliyor.

Anadolu Efes’in Gelecek Turizmde projelerinden biri de Şile’ye bağlı Ovacık’taki ‘Ovacık Köyü’nde Bir Gün’. Bu proje günübirlik ekoturizmin en güzel örneklerinden. Köyde misafirler için gün kahvaltıyla başlıyor. Manda sütünden yapılmış peynirler de dahil olmak üzere tüm ürünler mevsimsel ve köydeki kadınların elinden çıkma. Kahvaltıdan sonra doğa yürüyüşlerine çıkılıyor, meyve-sebzeler, mantar, doğal otlar misafirlere tanıtılıp toplanıyor. Daha sonra atölyeye dönüp bu ürünlerle reçel veya sirke hazırlanıyor. Mutlaka önceden arayıp rezervasyon yaptırın.

Oruçoğlu Köyü’ndeki Fatma Çetin’in sirke dükkânından da alışveriş yapın. Köye gidemezseniz Fatma Teyze ‘Yeryüzü Pazarı’nda stant açıyor. Buranın en önemli özelliği Slow Food felsefesini benimsemiş olması. Dünyada 70 Türkiye’de ise 4 tane Yeryüzü Pazarı var; Şile, Tarsus, Foça, Gökçeada. Şile’dekinde ürünlerin organik sertifikası yok ama hepsi, yöresel ve sürdürülebilir tarım metotlarıyla atalık tohumlardan üretiliyor. En önemlisi her şeyin aracısız satılıyor olması.