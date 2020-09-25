Bartın'ın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Bartın'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Karadeniz'in kıyısında tarihten bu yana dünyanın ilgisini çeken Bartın, gizli güzellikleri ile misafirlerini bekliyor. Bartın'ın tarihe konu olan güzelliğini yakından keşfetmek için şehre adım atmak gerekli. Her yıl sayısız turisti konuk eden şehir Bartın, Turizm ve kültür elçiliği görevini başarı ile sürdüren nadide şehirlerimizden.

Bartın İlçeleri

Bartın'ın ilçeleri; Merkez, Amasra, Kurucaşile, Ulus olarak sayılabilir. İlin nüfus artış oranı itibari ile en yüksek ilçesi Merkez ilçe iken en düşük ilçesi ise Amasra'dır. 04 Şubat 2020 yılı TÜİK verilerine göre Bartın'ın merkez ilçe ile birlikte toplam dört ilçesi, sekiz belediyesi ve bu belediyeler nezdinde elli mahalle ve iki yüz altmış üç köyü bulunmaktadır.

Bartın Hangi Bölgede?

Bartın, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümünde yer almaktadır. Güneyde Karabük, batıda Zonguldak, kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir. 1924 yılında Zonguldak'ın bir ilçesi iken 1991 yılında il statüsünü kazanmıştır. İl adını on dört kilometre mesafedeki Bartın nehrinden alır. Ekonomisinde, ormancılık, madencilik, tarım, gemi imalatı ve turizm ön plandadır. Karadeniz iklimi hakimdir.

Bartın Gezilecek Yerler

Bartın bulunduğu bölge itibari ile Gaşkalar, Hititler, Persler, Romalılar, Candaroğulları ve Osmanlılara yerleşim yeri olmuştur. Dolayısı ile birçok uygarlığın izlerini taşıyan tarihi ve mimari bir dokuya sahiptir. Doğal güzellikleri ile göz kamaştıran ve Fatih Sultan Mehmet tarafından da " Çeşm-i Cihan" yani Dünyanın Gözbebeği olarak adlandırılan şehrin en çok ilgi uyandıran gezilecek yerleri;

1- Göldere Şelalesi: Bartın'ın Amasra ilçesine 28 kilometre uzaklıkta doğa harikası bir şelale. Kurcasile ilçesi Kanıtlı Köyü'nde yer alıyor. Günlük yaşamın stres ve yorgunluklarını atmak için en uygun dinlenme alanlarının başında. Buz gibi suyu ve gürül gürül akan suyu ile kendine hayran bırakan bir doğal güzellik.

2- Gergece Şelalesi: Gergece Şelalesi, Bartın'ın doğa harikalarından biri. Kolay ulaşımı ile de birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Yeşilkaya Köyü mevkiinde bulunan şelale, eşsiz bir dinlenme alanı. Sunduğu doğa manzaraları ile doğa fotoğrafçılığına elverişli alanlardan. Çevresindeki ormanlık alan ile keyifli doğa yürüyüşlerine imkan tanıyor.

3- Ulu Yayla: Bartın'ın tanınmış ve beğenilen doğal parklarından biri. Bin metrelik rakımı ile Bartın'ın özel yaylaları arasında yer alan Uluyayla, Ulus ilçesinde bulunuyor. Sunduğu dağ yolları ile doğa tutkunlarını için çekici bir alan. Bol oksijen deposu sağlıyor. Bahar aylarında etkili bir renk tablosu ile gözleri büyüleyen yayla, konaklama ve kamp imkanları ile de cazip bir yer.

4- Balamba Tabiat Parkı: Bartın şehir turlarında mutlaka dahil edilen turizm noktalarından. Bartın merkezde bulunuyor. Bu sebeple ulaşım kolaydır. Büyük bir doğal park olan Balamba, on üç bin hektarlık geniş bir alana sahip. Piknik ve doğa yürüyüşleri için ideal.

5- Küre Dağları Milli Parkı: Türkiye'nin en önemli doğal tabiat parklarından biri. Bartın ve Kastamonu il sınırında bulunuyor. Turistlerin en sık ziyaret ettikleri yerlerin başında. 1998 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından koruma altına alınan Küre Dağları, 2000 yılında da ülkemizde milli park olarak kabul görmüştür. Zengin habitatı ile dikkat çekmektedir. Milli parkı gezerken, park içerisinde bulunan şelaleler ve kanyonlar da gezilebilmektedir.

6- Tavşan Adası: Bartın'a gelenlerin uğradıkları önemli bir adadır. Kemere köprüsünün karşısında yer alır. Ada adını, içinde bulunan tavşanlardan almıştır. Tarihte birçok devletin uğradığı bir ada olan Tavşan Adası günümüzde sakin ve biraz ıssız bir durumdadır. Kara ile bağlantısı olmayan adaya, Amasra'dan hareket eden tekneler vasıtası ile ulaşılabilmektedir.

Bartın Tarihi Yerler

Bartın'ın en önemli tarihi yerlerinden biri; Kuş Kayası Yol Anıtıdır. Anıt, Amasra ilçesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık dört kilometre uzaklıktadır. Amasra- Bartın güzergahı üzerinde yer alan anıt, Anadolu'da bulunan tek yol anıtıdır. Dünyada eşi ve benzeri yoktur. Kuş Kayası Yol Anıtı, kayalara oyulan insan figürlü başsız bir heykel ve egemenliği temsil eden bir Roma dönemine ait kartal figürü ve iki adet kitabeden meydana gelir. Güzelcehisar Kalesi, bir diğer görülmesi gereken tarihi yapıdır. Cenevizlilere ait olup o dönemin özelliklerini taşır. Gözcü Kalesi olarak kullanılmıştır.

Bartın Fatih Cami, Amasra ilçesinde yer alır. 9. yüzyılda inşa edilmiştir. Önceden kilise iken Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. Duvar işçiliği muazzamdır. Günümüzde orijinal halinden uzaklaşmıştır. Amasra Müzesi de mutlaka görülmelidir. Müzenin içinde dört adet teşhir salonu vardır. İkisi arkeolojik ikisi etnografik salonlardır.