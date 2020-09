Bartın'daki lav sütunları normalleşme sürecinde 200 bin turist ağırladı

Bartın’a 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyünde bulunan lav sütunları turistlerin ilgisini çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında ‘Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı’ ilan edilmesiyle Türkiye’nin 112’nci tabiat anıtı oldu. Lav sütunları, dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye’de ise sadece Bartın’ın Güzelcehisar sahilinde bulunuyor. Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar sahilindekiler ise hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor. Yemyeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği lav sütunları beşgen ve altıgen şeklinde oluşumlar gösteriyor. Lav sütunların genişliği 50 ile 100 santimetreye, uzunluğu ise 100 metreye kadar ulaşıyor.









3 yıl önce başlatılan ''Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi'' kapsamında lav sütunlarının ziyaretçiler tarafından daha rahat gezilebilmesi için 800 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskeleler yapıldı. Lav sütunlarının izlenmesi ve yakından görülmesi amacıyla yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyaretçi sayısını hızla artıran bölgede önemli turizm canlanması da kaydedildi. Güzelcehisar lav sütunlarını Haziran ayında başlayan normalleşme süreciyle birlikte 200 bin kişi ziyaret ederek, bölgeyi gezdi.









‘LAV SÜTUNLARINI DÜNYA TANIYOR’



Lav sütunlarına yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin her geçen gün arttığını söyleyen Güzelcehisar Köyü Muhtarı Necmi Uyan, “Köyümüzde bulunan lav sütunlarının gezilip görülmesi için yapılan peyzaj uygulamalarının sonrasında çok güzel geri dönüşümler almaya başladık. Artık dünyada 4’üncü olan lav sütunlarımıza her ilden her ülkeden misafir ağırlamaya başladık. Türkiye’de başka örneği olmayan lav sütunlarına özellikle günübirlik turlar çok fazla gelmeye başladı. Haziran ayında başlayan normalleşme sürecinden bugüne kadar yaklaşık 200 bin turist ziyaret etti. Özellikle kış ayında da bu ziyaretlerin süreceğini öngörüyoruz. Artık burası bir marka yer haline geldi. Herkesi bu dünya harikası yeri görmeye davet ediyoruz.” diyerek konuştu.









Lav sütunlarını görmek için Ankara’dan gelen Harun Bilal Kızılırmak, “İlk kez buraya geliyorum. Sahil şeridi denizi ve kumsalı çok güzel, ayrıca lav sütunlarının şekillerine hayran kaldık. Doğal olarak oluşan bu lav sütunları insana elle yapılmış imajı veriyor. Bu çok hoş bir şey, burayı herkesin görmesini tavsiye ederim.” dedi.