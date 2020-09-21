Bartın'da kanyondaki şelaleler keşfedilmeyi bekliyor

Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesine 12 kilometre uzaklıktaki Zafer köyündeki Arıkaya kanyonu güzelliğiyle hayran bırakıyor. Bin 300 rakımda bulunan Ardıç, Gezen ve Katırovası yaylalarından gelen su ile 10 kilometre uzunluğundaki Arıkaya kanyonu içindeki 10 büyük şelale macera ve doğa tutkunlarının ilgisini bekliyor. Görenlerin hayran kaldığı Arıkaya kanyonundaki şelalelerde yıl boyunca su bulunuyor.









Köyde yaşayanları bu bölgeyi “Bal Kayası” olarak bildiğini söyleyen Zafer Köyü Muhtarı Vasfi Yaman, “Burada daha önce Rumlar ve Cenevizlilerin yaşadığını biliyoruz. Ayrıca kanyonun üst bölümünde gemi halkaları olduğunu biliyoruz. Ama koruma altına alınmadığı için hepsi defineciler tarafından talan edildi. Arıkaya kanyonu içerisindeki 10 adet büyük şelalelerimiz var. Ayrıca şelale içerisindeki su bazı alanlarda yer altına batarak, 1-2 kilometre sonra bulunduğumuz yerden yeryüzüne çıkıyor.









Buranın tarihi kalıntıları da bir hayli fazla, kanyonun üstündeki mağaralarda geçmiş zamanlarda bakır işlemeciliği yapıldığına dair izler var. Artık biz buranın güzelliğinin herkes tarafından görülmesini istiyoruz. Buranın tabiat parkı ilan edilerek, turizme kazandırılmasını istiyoruz.” dedi. Kumluca beldesinde önemli doğal güzelliklerin olduğunu belirten Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, “Coğrafi olarak beldemizin yaklaşık yüzde 60’ı ormanlarla kaplı. Bu noktadan hareketle ormanlık bölgelerde ve yaylalarımızdan gelen doğal suların oluşturduğu dünya harikası yerlerin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan biri Aksu şelaleleri ve Arıkaya kanyonu şelaleleridir. Bu alanların tabiat parkı ilan edilerek, turizme kazandırılmasını istiyoruz. Bizde yerel yönetim olarak elimizden geleni yaparız. Yetkililerimizden destek istiyoruz.” diye konuştu.